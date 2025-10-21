به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، فاطمه حاجی‌ولی‌زاده گفت: در دهه‌های اخیر، افزایش امید به زندگی از یک‌سو موجب سالمندتر شدن نسبی جمعیت و از سوی دیگر، گسترش سبک زندگی ناسالم از جمله تغذیه نامناسب، کم‌تحرکی و مصرف سیگار و الکل در همه گروه‌های سنی شده است. به دنبال این روندها، بیماری‌های اسکلتی و عضلانی، به ویژه پوکی استخوان، در جامعه شیوع بیشتری یافته‌اند.

وی اظهار داشت: استئوپروز به طور عمده با کاهش تراکم معدنی استخوان تعریف می‌شود و در سنین بالا، به ویژه در زنان پس از یائسگی، می‌تواند منجر به شکستگی‌های زودرس شود. بر اساس شواهد موجود، از هر دو زن و از هر چهار مرد بالای ۵۰ سال، یک نفر دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان می‌شود. شکستگی‌هایی که معمولاً در نواحی گردن استخوان ران، ستون مهره‌ها و مچ دست رخ می‌دهند، ممکن است نخستین علامت این بیماری خاموش باشند.

حاجی‌ولی‌زاده در ادامه با اشاره به اهمیت تشخیص زودرس این بیماری گفت: تشخیص به موقع و درمان مؤثر بیماران مبتلا به پوکی استخوان، نقش بسزایی در کاهش عوارض و هزینه‌های ناشی از شکستگی‌ها دارد. با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه از جمله تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، پرهیز از مصرف دخانیات و الکل و تأمین ریزمغذی‌هایی مانند ویتامین D و کلسیم، می‌توان از بروز بسیاری از موارد استئوپروز پیشگیری کرد.