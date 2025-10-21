اهالی ورزش وارد گود چهارمین رویداد قهرمان شهر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین رویداد قهرمان شهر هفتم آبان ماه امسال با حضور مسئولین بلند پایه ورزش کشور، شهردار و اعضای شورای شهر به میزبانی استادیوم امام رضا (ع) در منطقه ۱۸ برگزار می‌شود.

در نشست اخیر رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران با اوجاقی عضو هیأت مدیره و رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران، کلیاتی از این رویداد مهم ورزشی مدیریت شهری مطرح و مقرر شد تا در هفتمین روز از آبان ماه امسال، ورزشگاه ده هزار نفری امام رضا (ع) میزبان برگزاری آن باشد.

برپایه این گزارش، هماهنگی حضور ورزشکاران از اقصی نقاط پایتخت در محل برگزاری، ساماندهی پارک خودروها و عدم بروز ترافیک، برنامه ریزی جهت اجرای بخش‌های متنوع ورزشی و هنری در آئین افتتاحیه و آغاز رسمی رشته‌های ورزشی تخصصی و عمومی در اماکن عمومی و ورزشی از جمله مصوبات این نشست بود.

حضور احمد دنیا مالی وزیر ورزش، علی زاکانی شهردار، اعضای شورای شهر تهران و دیگر مسئولین در این آئین افتتاحیه محتمل می‌باشد.