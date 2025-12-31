همتی:«جوان پهلوان» به برند معتبر فرهنگی ورزشی جنوب تهران تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی همتی، در سومین دوره بزرگترین رویداد فرهنگی ورزشی استان تهران با عنوان «جوان پهلوان» با شعار «باور جوان، مرام پهلوان، ایران پهلوان»، با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده ورزشی جنوب تهران اظهار کرد: باقرشهر با جمعیت حدود ۱۱۰ هزار نفر، بضاعت بالایی در حوزه ورزش و فرهنگ دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. رویداد جوان پهلوان بستری برای بروز استعدادهای نوجوانان و جوانان فراهم کرده و امروز به یک برند معتبر در سطح استان تهران و حتی کشور تبدیل شده است.
وی با اشاره به اهداف مدیریت شهری افزود: هدف ما این است که فرزندان باقرشهر همان امکاناتی را در اختیار داشته باشند که در مناطق برخوردار تهران وجود دارد. جوان پهلوان علاوه بر استعدادیابی، نسل جدیدی را با مرام پهلوانی، اخلاقمداری و روحیه قهرمانی پرورش داده است.
شهردار باقرشهر با یادآوری برگزاری موفق دورههای گذشته گفت: سال گذشته بیش از ۶ هزار ورزشکار در ۲۵ رشته ورزشی طی ۱۴ روز رقابت کردند و بیش از ۱۵ هزار مسابقه برگزار شد؛ سطحی از اجرا که حتی فراتر از توان ملی ارزیابی و مورد تأیید قهرمانان و فدراسیونهای ورزشی قرار گرفت.
همتی درباره تغییرات دوره سوم این رویداد توضیح داد: امسال رشته کشتی بانوان برگزار نمیشود، اما مسابقات تختنرد به برنامه اضافه شده که با استقبال گسترده جوانان همراه بوده است. همچنین فلسفه جوان پهلوان بر پایه ارزشهای مذهبی و آئینی طراحی شده و هر روز مسابقات به نام یکی از ۱۴ شهید شاخص جنگ ۱۲ روزه برگزار میشود که در پایان هر روز مراسمی کوتاه به یاد آن شهید اجرا خواهد شد.
وی از اجرای طرح «هما» (هویت ملی، معنویت، مسئولیت اجتماعی و اخلاقمداری در ورزش قهرمانی) خبر داد و افزود: شهرداری باقرشهر افتخار دارد بهعنوان نخستین شهرداری کشور این طرح را با همکاری وزارت ورزش و جوانان اجرا کند تا در کنار رقابتهای ورزشی، بر اخلاق حرفهای و مسئولیت اجتماعی ورزشکاران نیز تأکید شود.
شهردار باقرشهر با اشاره به ابعاد مالی رویداد بیان کرد: دوره اول جوان پهلوان با هزینهای کمتر از پنج و نیم میلیارد تومان و دوره دوم با حدود شش میلیارد تومان برگزار شد. امسال نیز با وجود افزایش هزینهها، رویکرد ما صرفهجویی و مدیریت دقیق منابع است. شهرداری باقرشهر در سالهای اخیر جهش درآمدی بیش از ۶۰۰ درصدی داشته و امروز در زمره شهرداریهای تراز استان تهران قرار گرفته است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از کمتوجهی به ظرفیتهای شهرستان ری و جنوب تهران تصریح کرد: با وجود تاریخ چند هزار ساله ری و جایگاه ویژه آن، بهویژه در حوزه ورزش، توجه متناسبی صورت نگرفته است. جوان پهلوان میتواند بستری برای جلب نگاه ملی و استانی به توسعه زیرساختهای ورزشی این منطقه باشد و این مطالبه مردم است.
وی با بیان اینکه مرکز شهرستان ری در اختیار مدیریت محلی نیست، این موضوع را یکی از موانع توسعه دانست و گفت: شهرداریها توان محدودی در ساخت ورزشگاههای بزرگ دارند و لازم است از ظرفیتهای ملی استفاده شود. اگر چنین رویدادی در شمال تهران برگزار میشد، قطعاً توجه مسئولان بیشتر بود؛ اما با وجود برگزاری سومین سال متوالی در جنوب شهر، هنوز آنگونه که باید دیده نشده است.
شهردار باقرشهر در پایان با قدردانی از نقش رسانهها تأکید کرد: جوان پهلوان متعلق به فرد یا نهاد خاصی نیست، بلکه پرچمدار جنوب شهر و عرصهای برای بروز استعدادهاست. امیدواریم با همراهی رسانهها، سومین دوره این رویداد بهتر از گذشته برگزار شود و به کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش نشاط عمومی و ثبت خاطرهای ماندگار برای مردم باقرشهر و جنوب تهران بینجامد.
