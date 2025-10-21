ریزش بیش از ۵ درصدی قیمت طلا در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر قیمت طلا عصر امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ بیش از ۵.۵ درصد (۲۴۰ دلار) سقوط کرد و به حدود ۴,۱۰۰ دلار در هر اونس رسید؛ این بزرگ‌ترین افت روزانه از آوریل ۲۰۱۳ تاکنون محسوب می‌شود. این کاهش پس از آن رخ داد که طلا روز دوشنبه به رکورد تاریخی ۴,۳۸۲ دلار رسیده بود.

افت قیمت در پی شتاب‌گیری شناسایی سود و تقویت ارزش دلار آمریکا روی داد، در حالی که تقاضا برای این فلز به‌عنوان دارایی امن با بهبود احساسات جهانی کاهش یافت.

هم‌زمان خوش‌بینی‌ها نسبت به کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین افزایش یافت؛ قرار است رؤسای جمهور «دونالد ترامپ» و «شیء جین‌پینگ» هفته آینده دیدار کنند تا درباره اختلافات تعرفه‌ای گفت‌وگو کرده و از تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری کنند.

پایان دوره خرید فصلی طلا در هند نیز بر تقاضای فیزیکی فشار وارد کرد. در همین حال، انتظار می‌رود بن‌بست تعطیلی دولت آمریکا طی همین هفته رفع شود و بازارها در انتظار انتشار داده‌های تورمی به‌تأخیرافتاده آمریکا در روز جمعه هستند.

معاملات نشان می‌دهند که بازارها همچنان کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده را قیمت‌گذاری کرده‌اند و احتمال یک کاهش دیگر در ماه دسامبر نیز وجود دارد.

با وجود این اصلاح قیمتی، طلا از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰ درصد رشد داشته و همچنان از انتظارات بابت سیاست‌های انبساطی بیشتر فدرال رزرو و تداوم تقاضا برای دارایی‌های امن حمایت می‌شود.

با این وجود این فلز گرانبها در لحظه تنظیم این گزارش در قیمت ۴۱۲۰ دلاری در حال داد و ستد است.