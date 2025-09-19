توقف رشد طلا پس از رکوردزنی پیش از نشست فدرال رزرو

به گزارش خبرنگار مهر، بهای هر اونس طلا در معاملات روز جمعه در محدوده ۳ هزار و ۶۴۰ دلار ثابت ماند و با رشد ۴ دلاری (۰.۱۳ درصدی) نسبت به روز گذشته و رسیدن به قیمت ۳۶۴۷ دلار و ۵۰ سنت، بخش عمده افت دو روزه اخیر را حفظ کرد تا روند صعودی چهار هفته‌ای فلز زرد موقتاً متوقف شود.

این در حالی است که روز چهارشنبه و پیش از برگزاری نشست فدرال رزرو، قیمت طلا تا ۳ هزار و ۷۰۷ دلار و ۶۰ سنت نیز پیش رفت و رکورد تازه‌ای را ثبت کرده بود.

بازارها همچنان در حال ارزیابی چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا هستند؛ جایی که بانک مرکزی این کشور برای نخستین‌بار از دسامبر نرخ بهره را کاهش داد و احتمال کاهش‌های بیشتر را منتفی ندانست، اما هشدار داد که تداوم فشارهای تورمی می‌تواند سرعت این روند را کاهش دهد.

جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، این اقدام را پاسخی محتاطانه به نشانه‌های ضعف در بازار کار توصیف کرد و تأکید داشت که تمایلی به شتاب‌بخشی چرخه کاهش نرخ بهره وجود ندارد.

با وجود افت اخیر، طلا از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۹ درصد رشد کرده و بارها با اتکا به انتظارات کاهش نرخ بهره، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش تقاضای بانک‌های مرکزی، رکوردهای تازه‌ای را رقم زده است.

در تحولی دیگر، آمار رسمی نشان داد صادرات طلای سوئیس به چین در ماه اوت نسبت به ژوئیه ۲۵۴ درصد افزایش یافته است.