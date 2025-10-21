برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سردشت بشاگرد با ۱۰ درصد تخفیف ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از امروز آغاز به کار کرده و تا ۷ آبان ماه ادامه خواهد یافت.

علی زارعی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بشاگرد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۷۰ غرفه برگزار شده و انواع مواد غذایی، پوشاک، کالای خواب، لوازم آشپزخانه، فرش و موکت، کفش، آجیل و خشکبار و ظروف پلاستیکی با ۱۰ درصد تخفیف ویژه عرضه می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت این رویداد برای اقشار مختلف جامعه، افزود: هدف اصلی از برپایی این نمایشگاه، تأمین نیازهای مردم شهرستان بشاگرد و فراهم کردن فرصت خرید کالاهای اساسی با قیمت مناسب و بدون واسطه است.

زارعی همچنین از عموم شهروندان دعوت کرد تا با مراجعه به محل برگزاری نمایشگاه در بخش سردشت، از تنوع کالاها و تخفیف‌های ارائه‌شده بهره‌مند شوند و یادآور شد: این نمایشگاه تا پایان روز ۷ آبان دایر خواهد بود.

این رویداد گامی مؤثر در راستای حمایت از معیشت مردم مناطق محروم بشاگرد به شمار می‌رود و مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفته