  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سردشت بشاگرد با ۱۰ درصد تخفیف ویژه

برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سردشت بشاگرد با ۱۰ درصد تخفیف ویژه

بشاگرد - با هدف تأمین نیازهای اساسی مردم و ایجاد دسترسی آسان به کالاهای ضروری با قیمت مناسب، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بخش سردشت شهرستان بشاگرد برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از امروز آغاز به کار کرده و تا ۷ آبان ماه ادامه خواهد یافت.

علی زارعی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بشاگرد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایشگاه با حضور ۷۰ غرفه برگزار شده و انواع مواد غذایی، پوشاک، کالای خواب، لوازم آشپزخانه، فرش و موکت، کفش، آجیل و خشکبار و ظروف پلاستیکی با ۱۰ درصد تخفیف ویژه عرضه می‌شوند.

وی با تأکید بر اهمیت این رویداد برای اقشار مختلف جامعه، افزود: هدف اصلی از برپایی این نمایشگاه، تأمین نیازهای مردم شهرستان بشاگرد و فراهم کردن فرصت خرید کالاهای اساسی با قیمت مناسب و بدون واسطه است.

زارعی همچنین از عموم شهروندان دعوت کرد تا با مراجعه به محل برگزاری نمایشگاه در بخش سردشت، از تنوع کالاها و تخفیف‌های ارائه‌شده بهره‌مند شوند و یادآور شد: این نمایشگاه تا پایان روز ۷ آبان دایر خواهد بود.

این رویداد گامی مؤثر در راستای حمایت از معیشت مردم مناطق محروم بشاگرد به شمار می‌رود و مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفته

کد خبر 6630056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها