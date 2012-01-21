نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در بشاگرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زارعی صبح شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه عرضه مستقیم کالا بیان داشت: به منظور فراهم کردن زمینه تامین مناسب تر و ساده کالاهای مورد نیاز شهروندان بشاگرد نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان بشاگرد با برپایی ۶۰غرفه آغاز به کار کرد.

رئیس شواری اسلامی شهر سردشت بشاگرد هدف از راه اندازی این نمایشگاه را رفاه مردم عنوان کرد و گفت: با توجه به بعد مسافت این شهرستان باشهرستانهای همجوار میناب وجاسک مردم بشاگرد با تحمل مشکلات فراوانی اقلام و مایحتاج مورد نیاز خود در این شهرستانها تامین می کردند.

زارعی افزود: با راه اندازی این نمایشگاه شهروندان بشاگردی مایحتاج کالاهای اساسی مورد نیاز از قبیل پوشاک، کیف و کفش، مواد شوینده، مواد پروتینی، موادغذایی، خشکبار در ماههای پایانی سال با سهولت تامین می کنند.

وی گفت: این نمایشگاه در به مدت ۱۰ روز در سالن ورزشی شهر سردشت دایر است و مردم می توانند روزانه از ساعت هشت صبح لغایت ۱۲ بعدازظهر و عصرها از ساعت ۱۵ لغایت ۲۰شب می توانند از این نمایشگاه بازدید واقلام مورد نیاز خود را تامین کنند.

زارعی اظهارداشت: این نمایشگاه با مشارکت هشت فروشگاه و تعاونی سراسری شامل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، یزد، کرمان، شیراز و بندرعباس در مرکز شهرستان بشاگرد شهر سردشت برگزار شد و کالاهای اساسی و مصرفی با ۲۰درصد پایین تر از نرخهای مشابه در بازارها عرضه می شود.