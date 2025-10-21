به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی عصر سهشنبه در نشست مجمع خیرین مدرسهساز استان همدان با بیان اینکه مدرسهسازی هیچگاه نباید متوقف شود، اظهار کرد: آموزش زیربنای همه حرکتهای توسعهای است و ساخت مدرسه باید از یک پروژه عمرانی فراتر رفته و به جریان فرهنگی و آموزشی تبدیل شود.
وی افزود: وقف، زکات، صدقه و قرضالحسنه ابزارهای پایدار تأمین مالی در جامعه اسلامی هستند که باید احیا و تقویت شوند.
استاندار همدان تأکید کرد: آموزش هیچگاه اشباع نمیشود و نیاز جامعه به فضاهای آموزشی همواره وجود دارد؛ هرچقدر مدرسه ساخته شود، باز هم کافی نخواهد بود زیرا توسعه از آموزش آغاز میشود.
ملانوری شمسی پیشنهاد کرد در هر پروژه مدرسهسازی، گروهی از دانشآموزان بهعنوان «همیاران خیرین» انتخاب شوند تا با فرایند طراحی، ساخت و تأمین مالی آشنا شوند و فرهنگ مشارکت عمومی در آنان نهادینه شود.
وی همچنین به ضرورت احداث مدارس با فناوریهای نو اشاره کرد و گفت: واحدهای آموزشی باید با استانداردهای جدید طراحی شوند تا پاسخگوی نیاز نسل جدید باشند.
استاندار همدان همکاری شهرداریها و دهیاریها در حفظ کاربری آموزشی اراضی را ضروری دانست و تأکید کرد: هیچ کاربری آموزشی نباید بدون هماهنگی تغییر یابد.
ملانوری شمسی از حمایت استانداری نسبت به احداث نیروگاههای خورشیدی در مدارس خبر داد و گفت: مجوزهای مربوطه برای نیروگاههای کوچک مقیاس در داخل استان صادر میشود.
وی بر مشارکت بانکها در طرحهای مدرسهسازی تأکید کرد و افزود: سرمایههای خرد مردم میتواند کارهای بزرگ رقم بزند و ضروری است پویشی مردمی برای حمایت از آموزش راهاندازی شود.
استاندار همدان در پایان با اشاره به ظرفیت بالای بانوان استان در حوزههای اقتصادی و اجتماعی گفت: لازم است بسترهای بیشتری برای نقشآفرینی آنان در طرحهای نیکوکاری و سرمایهگذاری فراهم شود.
