اجرای ۱۰۸ پروژه آموزشی در همدان با محوریت مدیریت محلی و خیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی عصر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان همدان با تأکید بر ضرورت عدالت آموزشی و نقش‌آفرینی مردم در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: اجرای ۱۰۸ پروژه آموزشی با ۶۳۵ کلاس و بیش از ۹۰ هزار مترمربع زیربنا، با محوریت مدیریت محلی و همراهی خیرین در استان آغاز شده است.

وی افزود: در راستای طرح ابلاغی رئیس‌جمهور برای بهبود وضعیت مدارس سنگی، کانکسی و نیمه‌تمام، پروژه‌های متعددی در استان تعریف و عملیاتی شده است که مدیریت آن‌ها بر پایه حضور مردم و خیرین قرار دارد.

ملانوری‌شمسی خاطرنشان کرد: در این الگو، مردم در رأس کار قرار گرفته و آموزش و پرورش و دولت نقش تسهیل‌گر ایفا می‌کنند. حتی کمک‌های کوچک مردمی، از تأمین مصالح تا پشتیبانی محلی، نقشی مؤثر در پیشبرد پروژه‌ها داشته است.

استاندار همدان از پیش‌بینی تکمیل ۶۱ پروژه تا پایان سال خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴۵ پروژه تا پایان آبان‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد و چند پروژه نیز تاکنون افتتاح شده است.

نماینده عالی دولت در همدان با اشاره به موفقیت سیاست مدیریت محلی‌محور در کشور بیان کرد: تجربه مشارکت مردم در پایگاه‌های بسیج، کانون‌های فرهنگی، هنری و هلال‌احمر نشان داده است که اتکا به ظرفیت‌های بومی بهترین راه توسعه پایدار است و این رویکرد در آموزش و پرورش نیز باید دنبال شود تا عدالت آموزشی در تمام نقاط، حتی روستاهای دورافتاده، محقق گردد.

وی با تأکید بر توجه همزمان به سخت‌افزار و نرم‌افزار در آموزش و پرورش گفت: نوسازی مدارس اهمیت بالایی دارد، اما ارتقای کیفیت آموزش، تأمین معیشت فرهنگیان و به‌روزرسانی محتوای آموزشی با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند آموزش مجازی و هوش مصنوعی، ضرورت بیشتری پیدا کرده است.

استاندار همدان همچنین با اشاره به استعداد بالای دانش‌آموزان استان تأکید کرد: باید هدف‌گذاری شود تا تعداد رتبه‌های برتر کنکور و المپیاد علمی استان چند برابر شود.

وی در پایان آموزش و پرورش را مهم‌ترین زیرساخت توسعه کشور دانست و گفت: تحقق عدالت آموزشی همراه با تربیت نیروی انسانی ماهر تنها با مشارکت همگانی، حمایت خیرین و مدیریت جهادی ممکن است.