کاهش ساعات تدریس معلمان مدارس غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده در همایش توانمندسازی مدیران و معلمین مدارس غیر دولتی با اشاره به اینکه کیفیت آموزش یکی از محورهای اصلی نظام‌های تعلیم و تربیت در سطح جهان است گفت: معلمان عنصر اصلی ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس هستند چرا که کار معلم بر رویکردهای یادگیری دانش آموزان بسیار تأثیرگذار است و هر چه معلمان از دانش و مهارت بالاتری برخوردار باشند، تأثیر مستقیم بر پیشرفت علمی دانش آموزان دارند.

وی با تاکید بر اینکه معلم اثرگذارترین عامل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است، افزود: این موضوع در اسناد بالادستی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و منویات مقام معظم رهبری کاملاً مشهود و به روشنی اشاره شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت توجه به مرجعیت، منزلت و معیشت معلمان، ادامه داد: در نظام‌های تحصیلی موفق، انتخاب معلم به عنوان مؤثرترین رکن آموزش و پرورش بسیار مورد توجه جدی است.

محمودزاده با اشاره به اهمیت فراهم کردن زمینه رشد و ارتقای سطح دانش تخصصی معلمان، اظهار کرد: آموزش معلمان در حین خدمت و به روزرسانی دانش آنان متناسب با پیشرفت‌های روز در تمامی نظام‌های آموزشی دنیا مورد توجه است و ما نیز در این زمینه برنامه اجرایی و عملیاتی طراحی کرده ایم.

وی با تاکید بر ضرورت یادگیری مستمر و رشد توانمندی حرفه‌ای معلمان، گفت: معلم تنها انتقال دهنده صرف مطالب کتاب درسی نیست و باید دانش، مهارت، نگرش و راهبری آموزشی او در کلاس درس به شکل مستمر تقویت شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به مؤلفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان، افزود: کیفیت بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت به ویژه در مدارس غیر دولتی بسیار حائز اهمیت است و همکاران عزیز در مدارس غیر دولتی باید با گذراندن دوره‌های تخصصی و کارآمد بتوانند آموزش‌های مناسب را به دانش آموزان و سرمایه‌های اصلی این کشور ارائه دهند.

محمود زاده با اشاره به اینکه بیش از ۳۰۰ هزار نفر معلم و مربی در مدارس و مراکز غیر دولتی در سطح کشور مشغول به فعالیت و تدریس هستند، خاطرنشان کرد: کاهش ساعات تدریس معلمان مدارس غیر دولتی از ۴۴ به ۳۰ ساعت و برگزاری دوره‌های توانمند سازی و دانش افزایی معلمان مدارس غیر دولتی، هر دو در راستای ارتقای سطح کیفیت دانش معلمان مدارس غیر دولتی طراحی شده و مسیرهای اجرایی خود را آغاز کرده است.