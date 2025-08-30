جهش ۴۷ درصدی جذب سرمایه خارجی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوریشمسی شامگاه شنبه در نشست خبری هفته دولت، با اشاره به برنامههای اجرایی استان همدان، اظهار کرد: در یکسال گذشته مجموعهای از اقدامات راهبردی در حوزههای زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی به ثمر رسیده که نتیجه آن افزایش تعامل بین نهادها و رضایتمندی مردم است.
جذب سرمایه و تمرکز بر مزیتهای استان
وی ابتدای گزارش خود را به حوزه جذب سرمایه اختصاص داد و افزود: حجم سرمایهگذاری خارجی استان به ۳۵۸ میلیون دلار رسیده که ۴۷ درصد این رقم در سال جاری جذب شده است. بر اساس گفتههای او، فناوریهای نوین، گردشگری، منابع معدنی و کشاورزی عمدهترین بسترهای سرمایهگذاری بودهاند و اهلیتسنجی سرمایهگذاران بهعنوان یک اصل غیرقابل اغماض رعایت شده است.
حل پروندههای بلاتکلیف و صدور سریع مجوزها
استاندار همدان با اشاره به بازنگری در فرآیند صدور مجوزها گفت: زمان صدور برخی مجوزهای صنعتی و کشاورزی به کمتر از شش ساعت کاهش یافته و بیش از ۵۰ مجوز بینام آماده واگذاری به سرمایهگذاران واجد شرایط است. در همین دوره، ۸۰۰ پرونده کمیسیون ماده پنج و هزار پرونده اختلافات طرحهای روستایی تعیین تکلیف و مختومه شده است.
طرح جامع تحول؛ نقشه راه آینده استان
ملانوریشمسی با تأکید بر لزوم برنامهمحوری، از تدوین «نقشه جامع تحول و پیشرفت» همدان خبر داد که به عنوان پایلوت در کشور اجرا میشود و امکان مدیریت هدفمند منابع و زمان را فراهم میکند. این سند در کنار «ستاد توسعه و پیشرفت» دستاوردهایی چون تسریع جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به همراه داشته است.
بهبود زیرساختهای انرژی و مدیریت مصرف
وی با بیان اینکه ناترازی برق ناشی از سوءمدیریت نیست، کمآبی و الگوی نادرست مصرف را عوامل اصلی مشکلات دانست. به گفته او، ساخت نیروگاههای خورشیدی کوچک و بزرگمقیاس توسط دولت و بخش خصوصی در حال اجراست و تاکنون مجوز تولید دو هزار مگاوات برق خورشیدی صادر شده است.
رونق پروژههای عمرانی و مسکونی
استاندار همدان در ادامه به احیای طرحهای نیمهتمام مسکن پرداخت و گفت: پروژه ۵۸۰ واحدی شهر همدان که متوقف شده بود با تخصیص هزار میلیارد ریال فعال شد. علاوه بر آن، پروژه ۶۹۰ واحدی و توسعه شهرک پرواز در مسیر تکمیل قرار دارد. وی افزود: بیش از ۱۴ هزار متقاضی طرح جوانی جمعیت تا دو هفته آینده تعیین تکلیف خواهند شد.
مدیریت منابع آب و جهاد آبرسانی
ملانوریشمسی با اشاره به کاهش ۳۴ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته، از اجرای طرح آبرسانی به ۱۶۱ روستا و برنامهریزی برای ۳۳۰ روستای دیگر خبر داد و گفت: با تکمیل این پروژهها، مشکل تنش آبی استان برطرف میشود.
تحول در حملونقل و آموزش
وی احیای پروازهای همدان–مشهد و عتبات عالیات پس از سه سال تعطیلی، اصلاح ۵۰ نقطه حادثهخیز جادهای و شناسایی ۱۰۸ مدرسه ناایمن را از اقدامات زیرساختی استان برشمرد. به گفته استاندار، ۴۵ پروژه آموزشی تا مهر سال جاری و مابقی تا مهر سال آینده تکمیل میشود.
خدمات درمانی و طرحهای ملی
ملانوریشمسی از خرید دستگاه پتاسکن و اختصاص ۱۰ هکتار زمین برای احداث بیمارستان هزار تختخوابی خبر داد که مجوزهای قانونی آن دریافت شده است. همچنین ۱۰ مرکز گردشگری سلامت در استان فعال شده و همدان میزبان کنفرانس بینالمللی سلامت بوده است.
فعالیتهای اقتصادی و بازارهای جدید
وی با اشاره به تحقق ۹۸ درصدی درآمد مالیاتی و پایینترین نرخ تورم کشور گفت: بازار مرکزی عرضه گوشت و فرآوردههای پروتئینی تا مهر ماه آغاز به کار میکند. تاکنون ۳۷۵ هزار تن گندم خریداری و ۹۵ درصد هزینه آن به کشاورزان پرداخت شده است.
پروژههای شاخص هفته دولت
به گفته استاندار همدان، در هفته دولت امسال ۹۴۲ طرح به ارزش ۶۰ هزار میلیارد ریال افتتاح یا کلنگزنی شد که تنها در بخش ورزش ۱۵ پروژه به بهرهبرداری رسید. همچنین نخستین مرکز بازیافت هواپیما در خاورمیانه با هدف اشتغالزایی و سرمایهگذاری در استان مجوز گرفته است.
