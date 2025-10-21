  1. استانها
استاندار: گروه‌های جهادی موتور محرکه انقلاب هستند

اهواز ـ استاندار خوزستان درنشست با گروه‌های جهادی،فعالیت‌های این مجموعه رامیراث ماندگار انقلاب وسنت حسنه ایرانیان خواند وبر تعمیق همکاری‌های مشترک برای محرومیت‌زدایی وآبادانی استان تأکیدکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در نشست با گروه‌های جهادی خوزستان، حرکت جهادی را موتور محرکه و از علل معجزه‌آسای پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی توصیف کرد.

وی با مرور تاریخچه شکل‌گیری نهادهای انقلابی از دل حرکت‌های خودجوش مردمی اظهار داشت: تکیه امام خمینی (ره) به مردم و این حرکت‌های خودجوش، منجر به تشکیل نهادهایی مانند کمیته‌ها، بسیج، جهاد و سپاه شد و پایه‌های نظام را مستحکم کرد. این روحیه اکنون به عنوان یک سنت حسنه در میان ایرانیان تداوم یافته است.

استاندار خوزستان، خدمت صادقانه و بی‌ادعا به محرومان را والاترین توفیق برشمرد و تصریح کرد: محرومان و مستضعفان، ولی‌نعمت ما و صاحبان اصلی این انقلاب هستند. این قشر هستند که در مواقع حساس، سینه خود را سپر نظام می‌کنند. گروه‌های جهادی با خلوص نیت، چراغی را روشن و راهی برای خدمت می‌گشایند.

وی با تقدیر از فعالیت‌های تخصصی گروه‌های جهادی در عرصه‌هایی مانند ساخت‌وساز، درمان و جاده‌سازی، خاطرنشان کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که خوشبختانه تفکر جهادی در بین دانشگاهیان و متخصصان نهادینه شده است. نهادینه شدن این تفکر در جامعه، آن را شکست‌ناپذیر می‌سازد.

موالی‌زاده پشتیبانی همه‌جانبه استانداری از اقدامات ارزشمند این گروه‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: این جلسات به صورت منظم ادامه خواهد یافت و کارهای مشترک برای بهره‌گیری از توان این مجموعه در مسیر عمران، آبادانی و محرومیت‌زدایی هرچه بیشتر استان، با قوت دنبال می‌شود.

در ابتدای این نشست، نمایندگان گروه‌های جهادی به تشریح جزئیات اقدامات خود در مناطق محروم استان پرداختند و بر عزم خود برای تداوم این خدمات با همکاری و پشتیبانی بیشتر نهادهای دولتی تأکید کردند.

