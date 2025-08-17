به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان اظهار کرد: ریزگردها به یکی از معضلات اصلی مردم خوزستان تبدیل شده و بخش عمده آن ناشی از کانون‌های خارجی در کشورهایی مانند عربستان، عراق، اردن، سوریه و ترکیه است.

وی، پروژه‌های غیرمتعارفی مانند طرح گاپ در ترکیه بر روی رودخانه‌های دجله و فرات و طرح‌های مشابه روی رود ارس را عامل تشدید این بحران دانست و آن‌ها را نمونه‌ای از بی‌رحمی زیست‌محیطی خواند.

موالی‌زاده با انتقاد از سکوت سازمان‌های بین‌المللی در برابر این اقدامات مخرب، افزود: ظرفیت برخی سدهای ساخته‌شده در این کشورها، مانند یکی با سه برابر حجم سد کرج یا دیگری معادل کل آب پشت سدهای ایران، نشان‌دهنده ابعاد این فاجعه زیست‌محیطی است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این موضوع را از طریق همکاری‌های بین‌المللی و حقوقی پیگیری خواهد کرد و دولت این پیشنهاد را تصویب کرده است.

استاندار خوزستان با اشاره به آرامش نسبی کانون‌های داخلی ریزگردها پس از سیلاب ۱۳۹۸، گفت: با این حال، آلودگی‌ها و آلاینده‌های متعدد همچنان سلامت مردم را تهدید می‌کند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای کنترل است.

موالی‌زاده همچنین به بررسی موضوع اشتغال در این نشست اشاره کرد و افزود: سازوکارهای جدیدی برای ایجاد فرصت‌های شغلی در استان تدوین شده و با استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی، تلاش می‌کنیم مشکلات بیکاری جوانان را کاهش دهیم.

وی تقویت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را ضروری دانست و تأکید کرد: همه دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای عمومی باید در مسیر توسعه خوزستان هم‌افزا شوند.

موالی زاده با اشاره به اهمیت انسجام، همگرایی و برنامه‌ریزی منسجم، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این جلسات و همکاری‌های مشترک، شاهد تحولات مثبت در حوزه زیست‌محیطی، اشتغال و توسعه اقتصادی خوزستان باشیم.