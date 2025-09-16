رسول جاهد جعفرخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح «عهد خدمت» توسط گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه بین‌الملل استان قزوین خبر داد و گفت: به همت این گروه جهادی، ۴۰ نفر از دانشجویان جهادگر به مدت یک هفته در روستاهای شهرستان آوج به مردم شریف این مناطق خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به محورهای این فعالیت‌ها افزود: خدمات ارائه‌شده شامل رنگ‌آمیزی مساجد و برخی مدارس، ساخت حمام و سرویس بهداشتی برای خانواده‌های نیازمند، تعمیرات کلی منازل محرومان و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحصیلی، ورزشی و اجتماعی برای دانش‌آموزان و اقشار آسیب‌پذیر است.

جعفرخانی با تأکید بر ظرفیت بالای گروه‌های جهادی در استان اظهار کرد: گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین با بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی دانشجویان، همه‌ساله در قالب طرح «عهد خدمت» در مناطق کم‌برخوردار استان فعالیت می‌کنند.

مسئول بازرسی مجمع جهادگران استان قزوین تصریح کرد: این خدمات علاوه بر اقدامات عمرانی، شامل خدمات تخصصی مانند پزشکی، دندان‌پزشکی، مشاوره و سایر خدمات درمانی است که با همکاری نهادهای مرتبط انجام می‌شود.

وی ادامه داد: هرجا که ردپایی از فعالیت‌های جهادی دیده شده، بی‌تردید نتایج مطلوبی حاصل شده است. جهادگرانی که در عرصه خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی و ساخت‌وساز در مناطق محروم فعالیت می‌کنند از اجر معنوی برخوردارند و خدمت بی‌منت آنان مورد رضایت خداوند و مردم قرار گرفته است.

مسئول بازرسی مجمع جهادگران استان قزوین با اشاره به اهداف اردوهای جهادی گفت: برگزاری این اردوها موجب گسترش گفتمان فرهنگ تفکر و حرکت جهادی در جامعه، توسعه خدمت‌رسانی، ایجاد برابری اجتماعی، مشارکت آحاد جامعه در امور خیر، حمایت از اقشار مستضعف و بهبود وضعیت معیشتی نیازمندان می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: همچنین میدان‌داری گروه‌های جهادی در عرصه محرومیت‌زدایی و ترسیم طرح‌های عمرانی بسیج سازندگی از دیگر اهداف مهم این حرکت مردمی است.