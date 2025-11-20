حل مشکلات کارگران و حمایت از زنان سرپرست خانوار در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی نشست در جلسه هم‌اندیشی اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر استان گلستان بر ضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار، رسیدگی به مشکلات رفاهی و درمانی کارگران، ارتقای آموزش‌های ایمنی و افزایش مشارکت کارگران در انتخابات تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی استان افزود: جلسات مشترکی با خیرین و کمیته امداد تشکیل خواهد شد تا راهکارهای عملی و مؤثر برای پشتیبانی از زنان سرپرست خانوار ارائه شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان همچنین با بیان اینکه حل مشکلات درمانی و رفاهی کارگران وظیفه اخلاقی و قانونی دستگاه‌های استانی است، گفت: مراکز رفاهی و ورزشی اداره کار باید به‌طور کامل در خدمت کارگران و خانواده‌های آنان قرار گیرد.

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود مشارکت کارگران در انتخابات را ضروری دانست و اظهار کرد: اتحاد و انسجام جامعه کارگری می‌تواند زمینه حضور نمایندگان واقعی آنان در مجلس و شوراها را فراهم کند.

وی افزود: مشارکت در انتخابات برای تقویت نظام حیاتی است و امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.