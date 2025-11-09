حمیدی: انتخابات شوراها در گلستان با ۱۸۱۰ شعبه رای برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز رسمی فرایند انتخابات شوراهای اسلامی از شهریورماه امسال اظهار کرد: فرایند برگزاری انتخابات از اواخر شهریور در وزارت کشور کلید خورد و با تشکیل ستادهای انتخاباتی در استانها، مقدمات اجرایی در حال انجام است.
وی افزود: در گام نخست، زیرساختهای اجرایی و نقاط ضعف و قوت دورههای گذشته بررسی و احصا شده و فرمانداریها و بخشداریها موظف شدهاند تا شعب دارای مشکل را حذف و شعب جدید را با رعایت استانداردهای لازم ایجاد کنند.
حمیدی ادامه داد: برای انتخابات پیشرو در استان گلستان، هزار و۸۱۰ شعبه اخذ رأی در ۱۴ شهرستان و ۲۷ بخش پیشبینی شده است. در کنار آن، موضوعاتی مانند تأمین تعرفهها، آن تندهی و زیرساختهای مخابراتی و فنی در دستور کار قرار گرفته تا هیچگونه خللی در فرایند رأیگیری ایجاد نشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به ترکیب کمیسیونها و کمیتههای اجرایی انتخابات گفت: ستاد انتخابات استان با ۹ کمیته تخصصی شامل امنیتی، زیرساخت، آموزش، پشتیبانی، تبلیغات و سایر بخشها در مرکز استان فعالیت خود را آغاز کرده است. در شهرستانها نیز ستادهای متناظر به ریاست فرمانداران تشکیل شدهاند.
فرایند رأیگیری و شمارش آرا بهصورت الکترونیکی برای نخستین بار
وی با اشاره به اهمیت برگزاری سالم و شفاف انتخابات اظهار کرد: در این دوره از انتخابات شوراها، برای نخستینبار در سراسر کشور فرایند رأیگیری و شمارش آرا بهصورت الکترونیکی انجام میشود. دستگاههای الکترونیکی ویژهای طراحی شدهاند که پس از احراز هویت رأیدهنده از طریق شماره ملی و اثر انگشت، برگه رأی چاپشده توسط همان دستگاه بهصورت ایمن در صندوق مخصوص قرار میگیرد. به این ترتیب، امکان رأی تکراری یا هرگونه تخلف در ثبت آرا بهطور کامل حذف خواهد شد.
وی همچنین درباره فرایند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراها گفت: ثبتنام از داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ دیماه انجام خواهد شد. بر اساس قانون، افرادی که مشمول استعفا هستند باید تا ۲۷ مهرماه استعفای خود را ارائه و به تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوطه رسانده باشند. گواهی سوءپیشینه نیز از دیگر مدارک الزامی برای ثبتنام است.
حمیدی با اشاره به اینکه آموزش مدیران و مجریان انتخابات در استان آغاز شده است افزود: فرمانداران، بخشداران و مدیران سیاسی استانداری دورههای آموزشی خود را در وزارت کشور گذراندهاند و پس از تشکیل هیئتهای اجرایی در شهرستانها، آموزش اعضای هیئتهای اجرایی و معتمدین محلی نیز آغاز خواهد شد.
وی درباره وظایف شوراهای اسلامی در مدیریت شهری و روستایی گفت: شهرداریها نهادهایی عمومی و غیردولتی هستند و شهردار به انتخاب مستقیم شورا تعیین میشود. بنابراین شوراها نقش نظارتی کلیدی بر نحوه هزینهکرد درآمدهای شهری دارند. هرچه شوراها متخصصتر، متعهدتر و کارآمدتر باشند، خدماترسانی به مردم نیز بهبود پیدا میکند.
حمیدی با بیان اینکه مردم در انتخابات پیشرو با دقت و آگاهی رأی دهند، اظهار کرد: شوراها باید متشکل از افراد با تجربه، متخصص، شفاف و دلسوز باشند تا بتوانند در مسیر توسعه شهری و روستایی مؤثر واقع شوند. مشارکت بالای مردم در انتخابات، پشتوانه اقتدار و انسجام اجتماعی کشور است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در پایان تأکید کرد: با برنامهریزی دقیق وزارت کشور و آمادگی دستگاههای اجرایی، انتخابات شوراهای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۴ در فضایی امن، سالم و با مشارکت گسترده مردم برگزار خواهد شد.
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