اصغری: ۱۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی پیرانشهر به آبیاری نوین مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری سه شنبه شب در بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، از طرح‌های مهم بخش آب و خاک و کشاورزی شهرستان پیرانشهر، افزود: بر اساس طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال‌غرب کشور در شهرستان پیرانشهر، ۱۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان تحت پوشش شبکه‌های نوین آبیاری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح، آب مورد نیاز ۶ هزار و ۶۰۰ هکتار از طریق سد سیلوه و ۶ هزار و ۴۰۰ هکتار نیز از طریق رودخانه بادین‌آباد تأمین خواهد شد.

اصغری گفت: با بهره‌برداری کامل از این طرح، مجموع اراضی مجهز به سامانه‌های آبیاری تحت فشار در شهرستان پیرانشهر به ۳۰ هزار هکتار افزایش می‌یابد که نقش مؤثری در ارتقای سطح معیشت، بهبود بهره‌وری و افزایش اشتغال منطقه خواهد داشت. برای اجرای این طرح ۲.۲ همت تاکنون از محل اعتبارات صندوق ذخیره ملی هزینه شده است.

در ادامه این بازدید، هیأت پارلمانی از پروژه کارخانه فرآوری میوه برادران قادری نیز بازدید کرد. این طرح با ظرفیت فرآوری ۱۶ هزار تن میوه در سال در حال اجراست و هم‌اکنون از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. با بهره‌برداری از این پروژه، برای ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان اجرایی، برای تکمیل و راه‌اندازی این کارخانه، حدود یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

در این بازدیدها، جمعی از مدیران ارشد بخش کشاورزی کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی، مسئولان استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.