ممکان: کشاورزی آذربایجان غربی از حالت سنتی به مدرن تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: با توجه به شرایط دریاچه ارومیه کشت و آبیاری هنوز در این حوزه به حالت سنتی و غرقابی است و کشاورزان توان مالی مکانیزه کردن را ندارند.

وی با تاکید بر افزایش بهره وری، احیای قنات و مکانیزاسیون در بخش کشاورزی استان، گفت: برای صرفه جویی و مدیریت منابع آبی در استان باید با اعطای تسهیلات ویژه کم بهره به کشاورزان در راستای خروج کشاورزی استان از حالت سنتی به مدرن قدم برداریم.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت مکانیزه کردن آبیاری بخش کشاورزی، هنوز وزارت وارد کار نشده است و کشاورز نمی‌تواند به تنهایی خودش این کار را بکند تسهیلات بدون بهره یا کم سود باید پرداخت شود.

ضرورت نوسازی ماشین آلات بخش کشاورزی در آذربایجان غربی

ممکان با بیان اینکه آذربایجان غربی از ظرفیت‌های بالایی در بخش کشاورزی در کشور برخوردار است، گفت: متأسفانه ماشین آلات بخش کشاورزی استان فرسوده است و سهیمه سوخت کمتری نیز نسبت به برخی استان‌ها به کشاورزان استان تعلق می‌گیرد با توجه به ماشین آلات فرسوده مصرف سوخت نیز بالا می‌رود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نوسازی ماشین آلات بخش کشاورزی، افزایش سهمیه سوخت در این حوزه نیازمند اعطای تسهیلات ویژه و کم بهره است، افزود: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس باید در این زمینه راهکاری اتخاذ کنند.

ممکان ممکان نوسازی ماشین آلات بخش کشاورزی، افزایش سهمیه سوخت، اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره وری وافزایش مکانیزاسیون بخش کشاورزی در استان را از چالش‌های این حوزه دانست و بر حمایت اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این حوزه تاکید کرد.

وی با بیان اینکه نهادهای کشاورزی ودامی به موقع به دست کشاورز نمی‌رسد و قیمت‌ها غیر منطقی در حال افزایش است تاکید کرد: این امر باعث سردرگمی کشاورزان شده است از سوی دیگر سوخت ماشین آلات کشاورزی مشکل جدی است تخصیص بسیار کم است و در توزیع تبعیض وجود دارد در حالی که استان‌هایی که کشاورزی ندارند سهمیه بیشتری دریافت می‌کنند.

میز سیب کشور برگزار نمی‌شود

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی در زمینه تولید سیب رتبه اول کشور را با سهم ۵۰ درصدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بحث میز سیب مصوبه هییت وزیران از سال ۹۷ با محوریت آذربایجان غربی اجرایی نشده است این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

ممکان با گلایه از وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود اینکه آذربایجان غربی قطب سیب کشور است هنوز وزارت جهاد نیاز کشور به سیب را مشخص نکرده است و این اقدام به اواخر سال زمانی که کشاورزان و صادر کنندگان سود خوبی دارند این اقدام صورت می‌گیرد.

ممکان گفت: قانون تشکیل میز سیب با محوریت استاندار وضع شده است، اما هنوز اجرایی نشده است هنوز سهمیه‌ها مشخص نشده و جلوی صادرات گرفته می‌شودف با توجه به حساسیت ویژه‌ای که نسبت به این مصحول داریم به وزیر تذکر می‌دهیم در صادرات سیب تعارف نداریم.

نشست بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی استان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران ملی و استانی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های کشاورزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد.

در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود بخش کشاورزی استان، مهم‌ترین چالش‌ها از جمله کمبود منابع آبی، فرسودگی زیرساخت‌های آبیاری، نوسانات بازار محصولات و لزوم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت حمایت هدفمند از کشاورزان، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، تسهیل صادرات محصولات و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید شد.