به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسگری عصر سه شنبه در جریان سفر دو روزه به آذربایجان غربی با حضور در پیرانشهر از چند طرح مهم تولیدی و زیرساختی از جمله کارخانه آرد ۶۰ هزار تنی، مرغداری ۳۲ هزار قطعه‌ای و ایستگاه پست برق بادین‌آباد بازدید کرد.

در این بازدید، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و هیأت همراه ابتدا از کارخانه آرد مهر آسای غرب با ظرفیت تولید سالانه ۶۰ هزار تن دیدن کردند. این واحد صنعتی با اشتغال مستقیم ۳۵ نفر از مهم‌ترین مراکز تولید آرد در جنوب آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود.

در ادامه، هیئت پارلمانی از مرغداری ۳۲ هزار قطعه‌ای مرغ مادر گوشتی در این شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند تولید، مسائل و مشکلات این واحد قرار گرفت. این مجموعه تولیدی برای ۲۵ نفر به صورت مستقیم و ۵۰ نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

همچنین، بازدید از روند احداث ایستگاه پست برق بادین‌آباد با پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد از دیگر برنامه‌های این سفر بود. اجرای این پروژه نقش مهمی در پایداری تأمین انرژی و توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی و صنایع وابسته در منطقه خواهد داشت.

بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از واحد کنسانتره پیرانشهر

همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی از روند عملیات اجرایی طرح ۳۶ هزار تنی تولید و فرآوری انواع کنسانتره و پوره میوه در بخش لاجان شهرستان پیرانشهر بازدید کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در حاشیه این بازدید گفت: این واحد صنعتی با هدف توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه محصولات باغی راه‌اندازی می‌شود که نقش مؤثری در جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه خواهد داشت.

عسگری ضمن رسیدگی به مشکلات این واحد تولیدی بر لزوم تسریع در اعطای تسهیلات بانگی توسط بانک کشاورزی برای اتمام عملیات اجرایی پروژه تأکید کرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی نیز در این بازدید گفت: این طرح به عنوان اولین رویش ای نوا در حوزه کشاورزی استان با راهبری استاندار آذربایجان‌غربی در تیرماه امسال کلنگ عملیات اجرایی آن به زمین زده شد که شاهد پیشرفت ۵۰ درصدی اجرای این طرح هستیم و می‌تواند الگویی برای تسریع در اجرای سایر طرح‌های مصوب این رویداد باشد.

پروژه سرمایه‌گذاری احداث کارخانه تولید و فرآوری انواع کنسانتره و پوره میوه با سرمایه‌ای نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۳۲ هزار مترمربع، برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغالزایی خواهد کرد.

در این بازدیدها، جمعی از مدیران ارشد بخش کشاورزی کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی و مسئولان استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.