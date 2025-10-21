اصغری: آذربایجان غربی ۶ درصد تولیدات کشاورزی کشور را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی ظرفیتها و چالشهای بخش کشاورزی استان با بیان اینکه استان در زمینه تولید محصولات سیب، انگور رتبه اول، تولید عسل، جمعیت گاومیش و تولید گوشت مرغ رتبههای برتر کشور و در زمینه تولید محصولات زراعی از جمله گندم نیز جزو رتبههای برتر کشور به شمار میرود، ادامه داد: در زمینه صادرات سیب رتبه اول کشور و در زمینه ترانزیت محصولات کشاورزی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی جزو رتبههای برتر در کشور هستیم.
وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در بخش صنایع تبدیلی و سردخانهها گفت: آذربایجان غربی با ظرفیت بالای یک میلیون تن در بخش سردخانهای جزو دومین استان در کشور محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۶۰ درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم استان در بخش کشاورزی است، افزود: در حال حاضر ۳۵ درصد اشتغال مستقیم استان و ۳۰ درصد به صورت غیرمستقیم در بخش کشاورزی است.
کمبود آب در بخش کشاورزی از چالشهای اصلی آذربایجان غربی
اصغری کمبود آب به همراه تنشهای خشکسالی را از مشکلات اصلی بخش کشاورزی در استان دانست و گفت: در سالهای گذشته آذربایجان غربی رتبه اول منابع آبی در بین استانهای غیرساحلی را داشت اما در سالهای اخیر به دلیل تنش آبی و کمبود آب با مشکل مواجه شده ایم در این راستا برنامه تاب آوری و مقاوم سازی کشاورزی در بخش آب را تهیه کرده ایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه و مصرف آب بالا در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای مدیریت این موضوع بحث جلوگیری از توسعه اراضی کشاورزی آبی و تغییر الگوی کشت را در دستور کار قرار داده ایم.
قوانین الگوی کشت توسط مجلس اصلاح شود
وی با تاکید بر اصلاح و تسریع در روند اجرای قوانین الگوی کشت توسط مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین در این بخش و افزایش ضمانت اجرایی قوانین میتواند گامی موثری برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به خصوص در این استان را داشته باشد.
نشست بررسی ظرفیتها و چالشهای بخش کشاورزی استان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران ملی و استانی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکلهای کشاورزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد.
در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود بخش کشاورزی استان، مهمترین چالشها از جمله کمبود منابع آبی، فرسودگی زیرساختهای آبیاری، نوسانات بازار محصولات و لزوم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما