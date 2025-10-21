عسگری: الگوی کشت در آذربایجان غربی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسگری پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی در ارومیه افزود: با توجه به بحران کم‌آبی و ضرورت احیای دریاچه ارومیه، اصلاح الگوی کشت، توسعه کشاورزی عمودی و گسترش کشت‌های متراکم گلخانه‌ای در این استان باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: آذربایجان‌غربی با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی، ظرفیت‌های مردمی و منابع متنوع اقتصادی، به‌واسطه برخورداری از امنیت پایدار و فراگیر، بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده ۲۰ همت برای بیمه محصولات کشاورزی در نظر خواهیم گرفت که به کشاورزان انگیزه دهد وخسارت کشاورزان را جبران کند و کشاورز بدون دغدغه کشت و کارش را انجام دهد.

۳۰ درصد برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی عملیاتی شده است

عسگری افزود: ظرفیت‌های کشور در کشاورزی عالی است، اما این ظرفیت‌ها به فعلیت نرسیده است تنها ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه در این بخش عملیاتی و قوانین در این بخش بصورت ناقص اجرا شده است.

وی همچنین افزود: محصول سیب ارومیه مشتری خارجی زیادی دارد باید از این ظرفیت استفاده کنیم باید صنایع فراوری را توسعه بدهیم و از خام فروشی جلوگیری کنیم با وجود کوتاهی‌های انجام شده تاکنون، باید بر اساس نقشه راه حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه با اشاره به شرایط نامطلوب دریاچه ارومیه داد: باید برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی در کشت گلخانه وکشاورزی عمودی فعالیت کنیم چند ساله اعتبارات لازم را تصویب می‌کنیم، باید به سمت دانش بنیان کردن کشاورزی برویم ۷ دانشکده کشاورزی این استان فرصت خوبی برای این کار است همچنین باید به سمت اصلاح الگوی کشت برویم این استان می‌تواند الگوی کشور باشد.

احیای دریاچه ارومیه دغدغه ملی است

محمد جواد عسگری همچنین ادامه داد: برای رفع تعهدات ارزی بخش کشاورزی اقداماتی شده است در بودجه ۱۴۰۵ حتماً طرح‌های خوبی اجرا خواهیم کرد از سوی دیگر بازارچه‌های مرزی می‌توانددر امر زیر ساخت‌ها و هم درآمد زایی کمک کند باید برای فعال کردنشان تلاش کنیم.

عسگری اظهار کرد: وجود هفت دانشکده کشاورزی، شمار بالای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط و ظرفیت‌های متنوع تولیدی، فرصت ارزشمندی را برای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در آذربایجان‌غربی فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه یک دغدغه ملی است، گفت: محصول سیب این استان به دلیل کیفیت بالا، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و خارجی دارد و با توجه به ظرفیت‌های مرزی استان و برخورداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی، می‌تواند نقش مؤثری در رونق صادرات ایفا کند.

ضرورت جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه باید از خام‌فروشی محصولات جلوگیری و با توسعه صنایع فرآوری، زمینه ایجاد ارزش افزوده و رفع تعهدات ارزی فراهم شود، بر لزوم تهیه نقشه راه بخش کشاورزی و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه استان به فرصت‌های بالفعل تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی، اصلاح و جایگزینی باغات سیب در دستور کار قرار گیرد تا ضمن افزایش بهره‌وری، پایداری تولید نیز تضمین شود.

نشست بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی استان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران ملی و استانی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکل‌های کشاورزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد.

در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود بخش کشاورزی استان، مهم‌ترین چالش‌ها از جمله کمبود منابع آبی، فرسودگی زیرساخت‌های آبیاری، نوسانات بازار محصولات و لزوم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت حمایت هدفمند از کشاورزان، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، تسهیل صادرات محصولات و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید شد.