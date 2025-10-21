رحمانی: اصلاح الگوی کشت برای احیای دریاچه ارومیه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی ظرفیتها و چالشهای بخش کشاورزی استان با تأکید بر جایگاه ویژه استان در تولیدات کشاورزی کشور، افزود: با وجود اینکه آذربایجانغربی از بهترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به شمار میرود، اما از نظر ایجاد ارزش افزوده هنوز در جایگاه شایستهای قرار ندارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۹۰ درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی مصرف میشود، ادامه داد: متأسفانه ارزش افزوده کمی در این بخش را شاهد هستیم و باید برای احیای دریاچه ارومیه الگوی کشت به خصوص در استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی با بیان اینکه بیشترین اشتغال و معیشت استان در بخش کشاورزی است، گفت: برای اصلاح این موضوع مشاغل جایگزین از جمله توسعه بازارچههای مرزی و گردشگری را مورد توجه قرار داده ایم و سرمایه گذاری خوبی در این حوزه شاهد هستیم.
بدون تغییر شیوه آبیاری در بخش کشاورزی نمیتوان دریاچه ارومیه را احیا کرد
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به کاهش خطر آب در بخش سفرههای زیرزمینی در استان نیز گفت: باید برای احیای دریاچه ارومیه و مدیریت منابع آبی با مشارکت مردم شیوه آبیاری و الگوی کشت مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم توسعه کشاورزی در استان، اصلاح الگوی کشت و ترویج شیوههای نوین آبیاری است، گفت: بدون تغییر در روشهای فعلی نمیتوان به احیای دریاچه ارومیه و پایداری منابع آبی دست یافت و این تغییر باید همزمان با حفظ معیشت کشاورزان و ایجاد درآمدهای جایگزین انجام شود.
وی همچنین با بیان اینکه کشاورزی آذربایجانغربی باید به سمت بهرهوری، ارزش افزوده و حفظ منابع آبی حرکت کند، خاطرنشان کرد: با وحدت و همدلی دولت، نمایندگان مجلس، دستگاه قضائی و همراهی مردم، برنامههای حمایتی از سرمایهگذاران برای توسعه صنایع تبدیلی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی آغاز شده است.
توجه به ظرفیتهای مرزی آذربایجان غربی برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی
رحمانی به برنامهریزی علمی برای تغییر الگوی کشت نیز اشاره کرد و افزود: درآمدهای جایگزین همچون توسعه صنایع فرآوری محصولات کمآببر، سرمایهگذاری در گردشگری کشاورزی و استفاده از ظرفیتهای مرزی برای صادرات محصولات، میتواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، مسیر احیای دریاچه ارومیه را نیز هموار کند.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، اضافه کرد: از گسترش باغات در عرصههای منابع طبیعی باید جلوگیری شود.
نشست بررسی ظرفیتها و چالشهای بخش کشاورزی استان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران ملی و استانی، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان تشکلهای کشاورزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد.
در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود بخش کشاورزی استان، مهمترین چالشها از جمله کمبود منابع آبی، فرسودگی زیرساختهای آبیاری، نوسانات بازار محصولات و لزوم توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر ضرورت حمایت هدفمند از کشاورزان، توسعه سامانههای نوین آبیاری، تسهیل صادرات محصولات و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پروژههای نیمهتمام تأکید شد.
نظر شما