  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

بازدید رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از واحدهای تولیدی سردشت

بازدید رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از واحدهای تولیدی سردشت

ارومیه - رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس شورای اسلامی ظهر چهارشنبه در دومین روز از سفر به آذربایجان غربی از واحدهای تولیدی سردشت بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ظهر چهارشنبه به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، از طرح‌ها و واحدهای تولیدی این شهرستان بازدید کرد.

در این سفر، هیئت بازدیدکننده از تصفیه‌خانه آب شرب سردشت بازدید کردهو در جریان آخرین وضعیت تأمین و کیفیت آب شرب این شهرستان قرار گرفتند. همچنین در ادامه، از شرکت آب‌میوه غیرفعال بازدید به عمل آمد و بر لزوم رفع موانع تولید و احیای مجدد این واحد صنعتی تأکید شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و همراهان وی سپس از کارخانه تصفیه شکر خام در منطقه خشان آلان سرسبز سردشت بازدید کردند و روند تولید و مشکلات پیش‌روی این واحد مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، بازدید از یکی از واحدهای تولیدی مواد غذایی و کارخانه تولید کشمش و خشکبار از دیگر برنامه‌های این سفر بود که با هدف بررسی موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شد.

اعضای کمیسیون کشاورز مجلس شورای اسلامی همچنین از دشت وزینه نیز بازدید کرده و راهکارهای لازم برای ایجاد شهرک کشاورزی و گلخانه‌ای در این منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این سفر، جلسه جمع‌بندی مصوبات و بررسی مسائل بخش کشاورزی سردشت با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری سردشت برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با بخش کشاورزی شهرستان مطرح و تصمیمات مهمی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع سرمایه‌گذاری اتخاذ شد.

بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی، ارزیابی روند اجرای طرح‌های ملی و استانی، و پیگیری مصوبات مرتبط با توسعه کشاورزی استان و بازدید از طرح‌های تولیدی و کشاورزی شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد از برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و هیأت همراه به استان آذربایجان‌غربی بود.

کد خبر 6631116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها