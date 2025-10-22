بازدید رییس کمیسیون کشاورزی مجلس از واحدهای تولیدی سردشت

به گزارش خبرنگار مهر؛ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ظهر چهارشنبه به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، از طرح‌ها و واحدهای تولیدی این شهرستان بازدید کرد.

در این سفر، هیئت بازدیدکننده از تصفیه‌خانه آب شرب سردشت بازدید کردهو در جریان آخرین وضعیت تأمین و کیفیت آب شرب این شهرستان قرار گرفتند. همچنین در ادامه، از شرکت آب‌میوه غیرفعال بازدید به عمل آمد و بر لزوم رفع موانع تولید و احیای مجدد این واحد صنعتی تأکید شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و همراهان وی سپس از کارخانه تصفیه شکر خام در منطقه خشان آلان سرسبز سردشت بازدید کردند و روند تولید و مشکلات پیش‌روی این واحد مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، بازدید از یکی از واحدهای تولیدی مواد غذایی و کارخانه تولید کشمش و خشکبار از دیگر برنامه‌های این سفر بود که با هدف بررسی موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شد.

اعضای کمیسیون کشاورز مجلس شورای اسلامی همچنین از دشت وزینه نیز بازدید کرده و راهکارهای لازم برای ایجاد شهرک کشاورزی و گلخانه‌ای در این منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این سفر، جلسه جمع‌بندی مصوبات و بررسی مسائل بخش کشاورزی سردشت با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری سردشت برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با بخش کشاورزی شهرستان مطرح و تصمیمات مهمی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع سرمایه‌گذاری اتخاذ شد.

بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی، ارزیابی روند اجرای طرح‌های ملی و استانی، و پیگیری مصوبات مرتبط با توسعه کشاورزی استان و بازدید از طرح‌های تولیدی و کشاورزی شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد از برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و هیأت همراه به استان آذربایجان‌غربی بود.