۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۱

فرمانده انتظامی هیرمند: ۲۰۳ تبعه بیگانه غیرمجاز جمع آوری شدند

هیرمند - فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند از جمع آوری ۲۰۳ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیبک شب سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند افزود: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۲۰۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۸ نفر متهم جرایم مختلف و ۵ نفر سارق دستگیرشدند.

تعداد ۱۵ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف و حادثه ساز نیز توقیف شد. کشف هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق و ۱۲ کیلو ۹۹۸ گرم انواع مواد مخدر از دیگر دستاوردهای این طرح است.

