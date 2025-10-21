فرمانده انتظامی هیرمند: ۲۰۳ تبعه بیگانه غیرمجاز جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شیبک شب سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی هفته گذشته در این شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هیرمند افزود: در نتیجه اجرای این طرح تعداد ۲۰۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۸ نفر متهم جرایم مختلف و ۵ نفر سارق دستگیرشدند.

تعداد ۱۵ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف و حادثه ساز نیز توقیف شد. کشف هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق و ۱۲ کیلو ۹۹۸ گرم انواع مواد مخدر از دیگر دستاوردهای این طرح است.