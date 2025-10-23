  1. استانها
سرباز هتاک مرز میلک دستگیر شد

هیرمند - روابط عمومی فرمانداری شهرستان هیرمند در پی ضرب و شتم یک پیرزن توسط سرباز در مرز میلک، از دستگیری این سرباز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرمانداری هیرمند اعلام کرد: در پی وقوع حادثه ناگوار برخورد فیزیکی با یک بانوی سالخورده در پایانه مرزی میلک، با پیگیری فوری فرماندار و دادستان شهرستان هیرمند، سرباز خاطی و فرمانده مستقیم وی بازداشت شدند.

براساس اقدامات انجام‌شده، افراد بازداشت‌شده جهت تفهیم اتهام و ادامه روند رسیدگی، به دادسرای نظامی ارجاع می‌شوند. این اقدام در راستای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و رسیدگی قانونی به تخلف صورت گرفته انجام گرفته است.

موضوع به‌صورت ویژه در حال پیگیری است و با هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی و اخلاقی، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

