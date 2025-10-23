تولید شیره خرما به روش سنتی؛ هنر فراموش‌ نشدنی زنان دلگانی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تولید شیره خرما در شهرستان دلگان، یکی از جلوه‌های اصیل و دیرینه از هنر و مهارت مردم این منطقه است که همچنان به روش سنتی انجام می‌شود.

این شهرستان با دارا بودن نخلستان‌های گسترده و خرمای باکیفیت، یکی از قطب‌های مهم تولید فرآورده‌های خرمایی در استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود. در فصل برداشت خرما، بسیاری از خانواده‌های دلگانی به تولید شیره خرما روی می‌آورند؛ فرآیندی که علاوه بر جنبه اقتصادی، رنگ و بوی فرهنگ بومی و سنت‌های دیرینه را نیز در خود دارد.

در این روش، خرماهای رسیده پس از شست‌وشو و جداسازی، در دیگ‌های بزرگ و مخصوص حرارت داده می‌شوند تا عصاره‌ای غلیظ و طبیعی از دل آن بیرون آید. شیره حاصل، که سرشار از مواد مغذی و انرژی‌زا است، در سفره‌های مردم منطقه جایگاه ویژه‌ای دارد و علاوه بر مصرف خانگی، به دیگر نقاط استان نیز ارسال می‌شود.

تولید شیره خرما در دلگان، نه‌تنها یادگار نسل‌های گذشته است، بلکه امروز نیز به عنوان منبعی برای اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی نقش مؤثری ایفا می‌کند.

احداث ۲ واحد فرآوری خرما در دلگان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان، در گفتگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی دو واحد جدید برای فرآوری محصولات خرمایی در این شهرستان خبر داد و گفت: دو واحد کارگاه فرآوری که در حال حاضر در دست احداث هستند، به فرآوری محصولات جانبی خرما شامل شیره خرما، قهوه هسته خرما و خمیر خرما خواهند پرداخت.

قنبر ناروئی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های تولید شیره خرما افزود: در تولید شیره خرما می‌توان از خرماهای درجه سه و چهار و حتی ضایعات این محصول استفاده کرد که این موضوع علاوه بر کاهش هدر رفت محصول، امکان تولید محصولی با ارزش افزوده بالا را فراهم می‌کند.

وی همچنین به نقش این پروژه در ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی این واحدهای فرآوری، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و خانواده‌ها، زنجیره ارزش محصول خرما را در دلگان تکمیل خواهد کرد و می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

کاهش هدر رفت خرما با تولید شیره

مدیر جهاد کشاورزی دلگان تصریح کرد: استفاده از خرماهای درجه پایین و ضایعات در تولید محصولات جانبی مانند شیره خرما، علاوه بر اینکه هدر رفت محصول را کاهش می‌دهد، درآمد باغداران را نیز افزایش خواهد داد و به توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان کمک می‌کند.

ناروئی در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل این دو واحد فرآوری، شاهد ارتقا کیفیت محصولات خرما و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای اهالی شهرستان خواهیم بود. این پروژه نمونه‌ای از استفاده هوشمندانه از منابع کشاورزی و ضایعات برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاست و می‌تواند الگویی برای دیگر مناطق دارای پتانسیل تولید خرما باشد.

شیره خرما؛ منبع درآمدی مردم دلگان در بازارهای محلی

کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی دلگان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان دلگان با تنوع بی‌نظیر ارقام خرما، زمینه‌ساز تولید شیره‌های سنتی با طعم‌ها و خواص گوناگون شده است.

عبدالباسط آذین ادامه داد: زنان بلوچ با بهره‌گیری از دانش بومی و روش‌های اصیل، از ارقام مختلف خرما شامل خرمای مضافتی برای تولید شیره‌ای تیره و غلیظ، خرمای ربی برای شیره‌ای با رنگ کهربایی و عطر ملایم، و خرمای سایر برای تولید شیره‌ای با شیرینی متعادل بهره می‌برند.

وی افزود: در این روش کهن که سینه به سینه منتقل شده، خرما پس از جداسازی از هسته، در ظروف مخصوص پخته و به شیوه‌ای کاملاً طبیعی و بدون هیچ ماده افزودنی به شیره طبیعی خرما تبدیل می‌شوند.

کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی دلگان تصریح کرد: این فرآورده طبیعی علاوه بر مصارف خوراکی در مراسم و مهمانی‌ها، به عنوان منبع درآمدی برای خانواده‌های بلوچ در بازارهای محلی به فروش می‌رسد.

شیره‌های سنتی دلگان نه تنها به عنوان شیرین‌کننده طبیعی، بلکه در تهیه انواع نان‌های محلی، حلواهای سنتی و به عنوان صبحانه‌ای مقوی کاربرد دارد. این محصول به عنوان نمادی از فرهنگ غنی غذایی استان سیستان و بلوچستان شناخته می‌شود.