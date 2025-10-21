  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

انتصابات جدید در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سیستان و بلوچستان

انتصابات جدید در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سیستان و بلوچستان

زاهدان - طی احکام جداگانه از سوی استاندار سیستان و بلوچستان، یک معاون فرماندار و چهار بخشدار در سطح استان منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در احکام جداگانه از سوی منصور بیجار، رحیم بخش پاک اندیش به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان چابهار، خانم آژنده به عنوان سرپرست بخشداری بزمان شهرستان ایرانشهر، حمید گمشادزهی به عنوان سرپرست بخشداری نصرت آباد شهرستان زاهدان، مهدی سرابندی به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان هیرمند و لیاقت آسکانی به عنوان سرپرست بخشداری پارود شهرستان راسک منصوب شدند.

کد خبر 6629939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها