به گزارش خبرنگار مهر، در احکام جداگانه از سوی منصور بیجار، رحیم بخش پاک اندیش به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان چابهار، خانم آژنده به عنوان سرپرست بخشداری بزمان شهرستان ایرانشهر، حمید گمشادزهی به عنوان سرپرست بخشداری نصرت آباد شهرستان زاهدان، مهدی سرابندی به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان هیرمند و لیاقت آسکانی به عنوان سرپرست بخشداری پارود شهرستان راسک منصوب شدند.