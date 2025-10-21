  1. استانها
اجرای طرح ماموگرافی رایگان در مراکز درمانی قم

قم- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به برگزاری طرح ملی «هفته ماموگرافی رایگان» گفت: این طرح از ۲۶ مهر آغاز و تا ۳ آبان ماه در مراکز درمانی منتخب قم ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله تقوی با اشاره به اینکه سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، تأکید کرد: در راستای کمک به سلامت بانوان اجرای این طرح در سراسر کشور انجام می‌شود که در استان قم نیز در حال انجام است.

وی بیان کرد: این بیماری حدود ۲۶ درصد از کل سرطان‌های زنان را تشکیل داده و یکی از علل اصلی مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار می‌رود.

تقوی تاکید کرد: تشخیص زودهنگام سرطان پستان می‌تواند بیش از ۹۰ درصد شانس درمان کامل را فراهم کند و موجب کاهش عوارض جسمی و روحی بیمار شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه ماموگرافی دقیق‌ترین روش برای شناسایی توده‌های کوچک در پستان است گفت: هدف از اجرای طرح ماموگرافی رایگان افزایش آگاهی بانوان نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام و کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان است.

وی گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور در دو بیمارستان شهدا و شهید بهشتی قم انجام می‌شود که بانوان می‌توانند با شماره گیری تلفن ۳۷۱۴۰ نوبت خود را ثبت و نسبت به انجام خدمات رایگان اقدام کنند.

