به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، خبرگزاری انسا ایتالیا گزارش داد که دادستان کل رم تحقیقاتی را در خصوص شکایت‌های دریافت کرده از فعالان ایتالیایی علیه رژیم صهیونیستی آغاز می‌کند.

بر اساس این گزارش، فعالان ایتالیایی مذکور که در قالب ناوگان صمود در آب‌های بین المللی نزدیک نوار غزه مورد حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند علیه این رژیم اقامه دعوی کرده‌اند.

پیشتر نیز فعالانی که آزاد شده بودند اعلام کردند که توسط نظامیان صهیونیست در همان چند روز بازداشت در اراضی اشغالی مورد شکنجه قرار گرفتند.