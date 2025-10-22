به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی شب گذشته در آئین اختتامیه نمایشگاه فرصتهای تجارت و سرمایهگذاری ایران و افغانستان با قدردانی از تلاشهای استاندار و مسئولان استان، بر اهمیت ایجاد فرصتهای کمنظیر برای توسعه مبادلات اقتصادی و سرمایهگذاری میان ایران و افغانستان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه فرصتی مناسب برای بررسی ظرفیتها و توانمندیهای استان و کشور افغانستان فراهم کرد، اظهار داشت: تمرکز ویژه بر بخش خصوصی و باور به توانایی تجار دو کشور، کلید موفقیت این نمایشگاه و ادامه مسیر همکاریهاست. با سادهسازی فرآیندها و حذف موانع، فعالان اقتصادی میتوانند مشارکت مؤثری داشته باشند و توسعه پایدار را رقم بزنند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف همچنین به اهمیت فرصتهای علمی و تبادلات دانشگاهی با افغانستان اشاره کرد و افزود: علاوه بر مبادلات تجاری، زمینههای همکاری علمی و آموزشی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و طرحهای نوین در این زمینه ارائه شود.
هاشمی در پایان با تأکید بر تداوم این نمایشگاه اظهار داشت: امیدواریم این رویداد حداقل سال آینده دوبار برگزار شود و در سالهای بعد به یک نمایشگاه دائمی تبدیل گردد تا خراسان جنوبی به قطب علم، فرهنگ، هنر و تجارت در تعامل با افغانستان تبدیل شود.
وی بر اهمیت استمرار همکاریها و تقویت ارتباطات دو کشور تأکید نمود.
نظر شما