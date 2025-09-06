رشد ۱۲۱ درصدی ارزش صادرات خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان با بیان اینکه نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان، سکوی پرتاب صادرات و مبادلات تجاری کشور است، افزود: این نمایشگاه از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در بیرجند برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این امر بستر مناسبی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی استان است، تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظفند برای برگزاری باشکوه این نمایشگاه همکاری کنند.

هاشمی با بیان اینکه با همکاری صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی، پوشش ملی این نمایشگاه تضمین خواهد شد، افزود: مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در حوزه صادرات، توسعه مرزها، حمایت از مرزنشینان و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی نشان می‌دهد خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی تجارت و مبادلات مرزی کشور قرار گرفته است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش بازارچه‌های مرزی استان در توسعه مبادلات تجاری کشور، بیان کرد: صادرات کالا از استان در پنج ماهه نخست امسال به ارزش ۱۷۸ میلیون دلار و وزن ۷۵۸ هزار تن بوده است.

وی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۲۱ درصد و از لحاظ وزن ۵۴ درصد رشد داشته است.

هاشمی با بیان اینکه تنها در مردادماه سال جاری صادرات کالا از خراسان جنوبی به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار و وزن ۳۴۵ هزار تن انجام شده است، اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش دو درصد و از نظر وزن سه درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بازارچه مرزی ماهیرود به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و مسیر کوتاه، یک فرصت استراتژیک برای توسعه تجارت استان با افغانستان به شمار می‌رود، ادامه داد: بیش از ۷۸ قلم کالا برای ۱۱ هزار خانوار مرزنشین در سامانه جامع تجارت ثبت شده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: تاکنون کارت‌های ویژه برای حدود سه هزار و ۴۰۰ خانوار در شهرستان سربیشه، دو هزار و ۴۰۰ خانوار در شهرستان درمیان، دو هزار و ۹۰۰ خانوار شهرستان زیرکوه، هزار و ۸۰۰ خانوار در شهرستان نهبندان صادر شده و این روند ادامه دارد.

هاشمی با بیان اینکه توسعه تجارت مرزی علاوه بر رونق صادرات به معیشت خانوارهای مرزنشین کمک می‌کند و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد خواهد کرد، گفت: خواستاریم ستاد ویژه کولبری برای تحقق و بهره مندی مرزنشینان خراسان جنوبی تشکیل شود.

به گفته وی؛ با توجه به کاهش بارندگی و رکود کشاورزی در مناطق مرزی، فعال سازی کولبری و پیله وری در مناطق مرزی خراسان جنوبی بیش از پیش دارای اهمیت است.