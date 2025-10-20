ضرورت توجه به کشت فراسرزمینی در کشور افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن هاشمی، شامگاه یکشنبه شب در حاشیه بازدید از نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان که در بیرجند برگزار شد، در جمع خبرنگاران، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای توسعه و تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور دانست.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های مداوم و مستمر، تأکید کرد: برای توسعه پایدار روابط اقتصادی و بازرگانی ایران، به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری، چنین نمایشگاه‌هایی باید به‌طور مداوم برگزار شوند.

وی افزود: این نمایشگاه به‌عنوان یک فرصت طلایی برای شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در دو کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.

هاشمی در ادامه گفت: در این نمایشگاه، بیش از ۲۰۰ نفر از تجار و بازرگانان معتبر افغانستانی حضور دارند که نشان‌دهنده جدیت و اهمیت این رویداد است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی گفت: این حضور چشمگیر نشان می‌دهد که فرصت‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در حوزه‌های مختلف باشد.

هاشمی عنوان کرد: در استان خراسان جنوبی، ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های کشاورزی، منابع معدنی، صنایع وابسته و دیگر حوزه‌ها وجود دارد که متأسفانه تاکنون کمتر به آن‌ها توجه شده است.

وی همچنین افزود: یکی از ویژگی‌های مثبت این نمایشگاه، حضور فناوری‌های نوین و مدرن در زمینه‌های الکترونیک و تکنولوژی است که زمینه‌ساز توسعه دیپلماسی علم و فناوری میان ایران و افغانستان می‌شود و این توجه به علم و فناوری در کنار دیپلماسی اقتصادی نشان‌دهنده نگاه جامع و همه‌جانبه به روابط دو کشور است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم استمرار روابط تجاری میان دو کشور، گفت: برای اینکه این روابط اقتصادی پایدار و پویا باشد، باید ارتباطات دو کشور ادامه‌دار باشد و مراودات تجاری میان ایران و افغانستان باید به‌طور مستمر ادامه یابد تا بتوانیم از ظرفیت‌های هر دو کشور به بهترین شکل استفاده کنیم.

هاشمی عنوان کرد: افغانستان پتانسیل‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف دارد، از جمله مواد معدنی ارزشمند و محصولات کشاورزی با کیفیت که می‌تواند برای ایران فرصت‌های زیادی ایجاد کند.

هاشمی در ادامه گفت: ایران می‌تواند به‌عنوان یک مرکز ترانزیتی مهم برای محصولات کشاورزی افغانستان عمل کند.

وی گفت: ایران به‌عنوان کشور همسایه افغانستان و با ارتباطات تجاری گسترده‌ای که با کشورهای عربی، روسیه، ترکیه و دیگر کشورها دارد، می‌تواند نقش مهمی در ترانزیت محصولات کشاورزی افغانستان ایفا کند واین مسئله نه‌تنها به نفع ایران است، بلکه می‌تواند برای افغانستان نیز مزایای زیادی داشته باشد، چرا که محصولات کشاورزی این کشور با کیفیت بالایی تولید می‌شوند و ایران می‌تواند این محصولات را به کشورهای دیگر صادر کند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف همچنین به اهمیت کشت فراسرزمینی و همکاری در این زمینه اشاره کرد و افزود: با واردات محصولات کشاورزی از افغانستان و استفاده از ظرفیت‌های این کشور در زمینه محصولات آب‌بر، می‌توانیم به نوعی صرفه‌جویی در منابع آبی کشور خود داشته باشیم و این همکاری مشترک می‌تواند به جلب توجه طرف مقابل کمک کند و زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در آینده باشد.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های مختلف استان خراسان جنوبی گفت: این استان دارای منابع معدنی بسیار غنی است که می‌توانند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک در صنایع وابسته به معادن و فرآوری آن‌ها شوند و علاوه بر این، در زمینه کشاورزی نیز فرصت‌های زیادی برای توسعه روابط تجاری میان دو کشور وجود دارد که متأسفانه این ظرفیت‌ها تاکنون به‌طور کامل شناسایی نشده‌اند و این نمایشگاه فرصتی مناسب برای معرفی این ظرفیت‌ها بود.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به‌عنوان یک گام مؤثر در توسعه و تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور به شمار می‌رود و امیدواریم که در آینده شاهد برگزاری نمایشگاه‌های دائمی فرصت‌های تجاری ایران و افغانستان در خراسان جنوبی باشیم و در این راستا، اتاق‌های بازرگانی مشترک دو کشور نیز گسترش یابند.