به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع عضو اتحادیه بینالمجالس جهانی مجلس و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در کمیته دائمی توسعه پایدار اتحادیه بینالمجالس جهانی (IPU) در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست خود در ژنو با محوریت «تأثیر گرمایش جهانی و نقش پارلمانها در حمایت از جوامع آسیبپذیر»، بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع، علمی و مشارکتی برای مقابله با بحران گرمایش زمین تأکید کرد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پاسخ به بحران اقلیمی نمیتواند بخشی، مقطعی یا تکبعدی باشد، گفت: جهان امروز به راهبردهایی نیاز دارد که بر پایه علم، عدالت و همکاری جهانی طراحی شده باشند و توانمندیهای متفاوت هر کشور را در نظر بگیرند.
زارع با بیان اینکه سیاستهای اقلیمی باید بهصورت همزمان ابعاد زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی را دربر گیرد، افزود: تمرکز صرف بر کاهش انتشار کربن و گذار انرژی، بدون توجه به سازگاری و تابآوری جوامع در برابر تغییرات اجتنابناپذیر، کافی نخواهد بود.
وی در ادامه، مشارکت مردمی و ذینفعان گوناگون را از ارکان اصلی موفقیت سیاستهای اقلیمی دانست و تأکید کرد: اقدام اقلیمی نباید صرفاً در پایتختها و توسط دولتها طراحی شود و مشارکت سازمانهای منطقهای، بخش خصوصی، نهادهای علمی و بهویژه مردم که از دانش بومی و درک عمیق شرایط محلی برخوردارند، شرط پایداری و اثربخشی برنامههاست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بخش مهمی از سخنان خود را به عدالت اقلیمی اختصاص داد و با اشاره به مسئولیت اخلاقی و حقوقی کشورهای توسعهیافته گفت: کشورهایی که سهم تاریخی عمدهای در ایجاد بحران اقلیمی داشتهاند، باید با انتقال فناوریهای پاک، تأمین مالی شفاف و ظرفیتسازی، از اقدامات کشورهای در حال توسعه حمایت کنند تا جوامع آسیبپذیر تقویت شوند و اثرات بلندمدت گرمایش زمین کاهش یابد.
وی همچنین با تأکید بر نقش پارلمانها در تحقق این اهداف، اظهار کرد: پارلمانها میتوانند با تصویب قوانین حمایتی، نظارت بر اجرای تعهدات دولتها و ترویج همکاری بینالمللی، معمار سیاستهای ملی و منطقهای برای مقابله با تغییرات اقلیمی باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سخنان خود را با قدردانی از برگزارکنندگان و اعضای کمیته به پایان رساند و بر ضرورت همبستگی جهانی برای حفاظت از زمین و حمایت از آسیبپذیرترین اقشار تأکید کرد.
نظر شما