غلامعلی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مراکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و تغذیه و بیوشیمی در بیماری‌های متابولیک دانشگاه علوم پزشکی کاشان موفق شدند در میان ۱۰ درصد برتر مراکز تحقیقاتی کشور در گروه مربوط به خود قرار گیرند.

وی با تبریک این موفقیت ارزشمند به اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و مدیران این دو مرکز ابراز کرد: این دستاورد حاصل تلاش‌های مستمر، فعالیت‌های پژوهشی هدفمند، کیفیت بالای تولیدات علمی و همکاری تیمی اعضای مراکز تحقیقاتی دانشگاه است که نشان از رشد و بالندگی پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی کاشان دارد. این دو مرکز با بهره‌گیری از پژوهشگران برجسته و متعهد خود توانستند به این افتخار علمی دست یابند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین تصریح کرد: موفقیت مراکز تحقیقاتی دانشگاه در ارزیابی ملی، بیانگر حرکت اثربخش دانشگاه در مسیر پژوهش‌های مسئله‌محور و اثرگذار بر سلامت جامعه است. امیدواریم با تداوم حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه، شاهد ارتقای جایگاه سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه نیز در سال‌های آینده باشیم.

وی همچنین از قرار گرفتن هفت عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۵ خبر داد و خاطرنشان کرد: حامد میرزایی، باقر فرهود، محمود سلامی، محسن ادیب حاج باقری، علیرضا میلاجردی، علی سبحانی‌نسب و امیر قادری در این لیست قرار دارند.

حمیدی افزود: این موفقیت ارزشمند، نتیجه تلاش‌های علمی، پشتکار پژوهشی و همت والای این اساتید گرانقدر است که توانسته‌اند نام دانشگاه علوم پزشکی کاشان را در سطح ملی و بین‌المللی پرآوازه‌تر کنند.

وی اظهار کرد: فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان، هر سال توسط دانشگاه استنفورد و بر اساس پایگاه داده اسکوپوس منتشر می‌شود. در این رتبه‌بندی، شاخص‌های متعددی از جمله تعداد مقالات منتشر شده، میزان استنادات دریافتی، شاخص اچ (H-index) و کیفیت مجلات محل انتشار مقالات مورد بررسی قرار می‌گیرد. تنها دو درصد از پژوهشگران جهان که بالاترین تأثیر علمی را در حوزه تخصصی خود دارند، در این فهرست جای می‌گیرند. بنابراین حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان در این جمع، نشان‌دهنده جایگاه برجسته علمی آنان در سطح بین‌المللی است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان تأکید کرد: این موفقیت، مایه مباهات برای دانشگاه و جامعه علمی است و امیدواریم با حمایت‌های مستمر از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری و فراهم کردن بسترهای مناسب، شاهد گسترش بیش از پیش این دستاوردهای ارزشمند باشیم.