۷ استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جمع دو درصد برتر دانشمندان جهان

غلامعلی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از راهیابی هفت عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان خبر داد و گفت: این موفقیت ارزشمند، جایگاه علمی دانشگاه را در سطح ملی و بینالمللی پرآوازهتر کرده است.
وی اسامی این دانشمندان را چنین اعلام کرد: دکتر حامد میرزایی، دکتر باقر فرهود، دکتر محمود سلامی، دکتر محسن ادیب حاجباقری، دکتر علیرضا میلاجردی، دکتر علی سبحانینسب و دکتر امیر قادری.
حمیدی با اشاره به اینکه فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان هر سال توسط دانشگاه استنفورد و بر اساس دادههای پایگاه اسکوپوس منتشر میشود، افزود: این رتبهبندی بر پایه شاخصهایی چون تعداد مقالات، میزان استنادات، شاخص اچ (H-index) و کیفیت مجلات محل انتشار انجام میگیرد و تنها دو درصد از پژوهشگران جهان با بیشترین تأثیر علمی در حوزه تخصصی خود، در این لیست قرار میگیرند.
وی حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این جمع را نماد برجستگی علمی آنان در عرصه بینالمللی دانست و خاطرنشان کرد: این دستاورد مایه مباهات برای دانشگاه و جامعه علمی کشور است و امیدواریم با حمایت مستمر از فعالیتهای پژوهشی و توسعه فناوری، شاهد گسترش این موفقیتها باشیم.
