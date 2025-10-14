حمیدی:دانشگاه علوم پزشکی کاشان به کاربردی سازی نتایج پژوهشها توجه دارد

غلامعلی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه دوم کشوری در شاخص «انتقال و ترجمان دانش» و رتبه چهارم در شاخص «اثرگذاری پژوهشها» در میان دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس نتایج منتشرشده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در ارزیابی سالانه فعالیتهای پژوهش و فناوری موفق به کسب رتبه دوم در سطح کشور پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران و رتبه نخست در میان دانشگاههای تیپ دو کشور در شاخص انتقال و ترجمان دانش شده است.
وی ابراز کرد: این شاخص از مهمترین مؤلفههای محور تولید و ترجمان دانش است و به انتقال پیام پژوهشها به ذینفعان، انتشار نتایج تحقیقات در رسانهها، تولید محتواهای سیاستی و بهرهگیری از یافتههای علمی در تصمیمسازیهای نظام سلامت اشاره دارد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: کسب این جایگاه نشاندهنده توجه ویژه دانشگاه به کاربردیسازی نتایج پژوهشها و توسعه ارتباط میان پژوهش و عمل است؛ موفقیتی که حاصل تلاش مستمر پژوهشگران، اعضای هیأت علمی و کارشناسان حوزه ترجمان دانش است.
وی همچنین از موفقیت دیگر دانشگاه در شاخص «اثرگذاری پژوهشها» خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این شاخص نیز توانسته رتبه چهارم را در میان دانشگاههای تیپ دو کشور کسب کند. از مجموع ۱۱ طرح اثرگذار ارائهشده از سوی دانشگاه، اثرگذاری ۱۰ طرح مورد تأیید وزارت بهداشت قرار گرفته است که بیانگر ارتباط نزدیک پژوهشهای دانشگاه با نیازهای واقعی نظام سلامت است.
حمیدی با اشاره به رویکرد دانشگاه در هدایت پژوهشها به سمت حل مسائل ملی و منطقهای خاطرنشان کرد: هدف ما تولید شواهد علمی قابل استفاده در تصمیمگیریهای نظام سلامت است تا نتایج تحقیقات به بهبود خدمات بهداشتی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود.
وی تأکید کرد: تداوم این مسیر نیازمند گسترش پژوهشهای مسئلهمحور و همکاریهای بینبخشی است تا اثرگذاری علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سطح ملی بیش از پیش نمایان شود.
نظر شما