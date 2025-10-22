به گزارش خبرگزاری مهر، پویش مطالعاتی «ارمغان بهشت» با محوریت مطالعه سه کتاب ارزشمند درباره امام رضا(ع)، حضرت فاطمه معصومه(س) و شهید مدافع حرم مهدی ایمانی، همراه با جوایز نقدی و زیارتی ارزنده تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
پویش مطالعاتی «ارمغان بهشت» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی با سیره اهلبیت(ع) آغاز به کار کرده است. در این پویش، علاقهمندان به مطالعه سه کتاب «قرار با خورشید»، «ستّی» و «کنج حرم» دعوت شدهاند. کتاب «قرار با خورشید»؛ اثر مهدی قزلی روایتهایی تأثیرگذار از مواجهه با امام رضا(ع)، «ستّی»؛ بهقلم علیاصغر عزتیپاک روایتی داستانی از زندگی حضرت فاطمه معصومه(س) و «کنج حرم» نوشته محمدرسول ملاحسنی شرح زندگی خادم کریمه اهلبیت(س)، شهید مدافع حرم مهدی ایمانی را به تصویر میکشد.
شرکتکنندگان در این پویش فرصت دارند تا از جوایز نفیس و ارزندهای بهرهمند شوند. این جوایز شامل بیش از ۴۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی و غیرنقدی بهصورت قرعهکشی، ۶ اقامت رایگان برای ۶ خانواده بهمدت ۳ شب در جوار حرم مطهر امام رضا(ع)، ۳ کمکهزینه سفر زیارتی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، ۸ بسته فرهنگی و متبرک از حرم مطهر امام رضا(ع) و ۸ بسته فرهنگی و متبرک از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) بههمراه سایر جوایز فرهنگی ارزشمند است.
علاقهمندان برای شرکت در این پویش میتوانند تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ با ارسال عدد ۱۰۱ به سامانه ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ یا مراجعه به کتابفروشیهای معتبر سراسر کشور، کتابهای پویش را تهیه کنند. همچنین میتوانند به صورت مستقیم و با کدتخفیف ۴۵ این سه کتاب را از لینک زیر تهیه نمایند:
https://manvaketab.com/subhomelist/۸/۱۹۴/
این فرصت، تجربهای معنوی و فرهنگی را برای دوستداران کتاب و اهلبیت(ع) فراهم میآورد. گفتنی است این پویش با همکاری حرم مطهر حضرت رضا و حضرت معصومه علیهمالسلام و همچنین انتشارات شهید کاظمی برگزار میشود.
