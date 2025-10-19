«میاندار گود آب و آتش» سوژه پویش طلایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در میدانی که کُشتی نه تنها ورزش ملی، بلکه نماد پهلوانی و ایثار است، ایران اسلامی بیش از ۱۵۰۰ شهید کشتی‌گیر را تقدیم آرمان‌های انقلاب کرده است؛ شهدایی که از گود خاکی به میدان‌های جهاد و شهادت قدم گذاشتند و پرچم عزت و مقاومت را به احتزاز درآوردند. در این بین، سرلشکر شهید حاج حسین همدانی، نمادی از پاسداری دل‌های پاک در عرصه کُشتی و انقلاب است؛ مردی که از تشک کشتی تا سنگرهای پیروزی انقلاب، قامتی استوار برپا کرد.

فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران همراه انتشارات شهید کاظمی، پویش مطالعاتی ملی «دایره طلایی» با محوریت کتاب «میاندار گود آب و آتش» را از ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز می‌کند. این پویش تا پایان آذر ماه ادامه خواهد داشت و فرصتی است برای عموم مردم، به‌ویژه جوانان و ورزشکاران، تا با مطالعه این اثر ارزشمند، با دوران نوجوانی و جوانی شهید همدانی از تولد در سال ۱۳۲۹ تا پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ آشنا شوند.

کتاب «میاندار گود آب و آتش» به‌قلم استاد حمید حسام، روایتی داستانی و مستند از زندگی شهید همدانی است. این اثر، که اخیراً در مراسمی باشکوه در محل فدراسیون کشتی رونمایی شد، قصه‌ی رشد یک پسر یتیم در دل رنج و سختی، ورود به دنیای کشتی و بیداری انقلابی او را بازگو می‌کند. حمید حسام در این کتاب، با زبانی گیرا، تصویری زنده از دوران ناشناخته‌شده شهید همدانی ترسیم کرده و خواننده را به سفری در میان ارزش‌های پهلوانی و مبارزه با ظلم می‌برد. کتابی که برای رده سنی ۱۵ سال به بالا مناسب است.

گفتنی است برای این پویش، بیش از ۱۰۰ میلیون ریال جوایز نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور مراجعه کنند و یا عدد ۶ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۴۴۱ ارسال نمایند.