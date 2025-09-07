  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

برگزاری پویش کتاب‌خوانی «کتاب پویا» با محوریت کتاب «شبیه‌ساز»

برگزاری پویش کتاب‌خوانی «کتاب پویا» با محوریت کتاب «شبیه‌ساز»

سی‌وچهارمین دوره پویش ملی کتاب‌خوانی «کتاب پویا» با محوریت کتاب «شبیه‌ساز» ویژه کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وچهارمین دوره پویش ملی کتاب‌خوانی «کتاب پویا» با محوریت کتاب «شبیه‌ساز»، ویژه کودکان و نوجوانان، برگزار می‌شود.

کتاب «شبیه‌ساز» روایت ماجرای دو نوجوان مسلمان و مسیحی است که در فضایی پر هیجان و سرشار از چالش با موقعیت‌هایی واقعی و سرنوشت‌ساز روبرو می‌شوند؛ اثری که هم‌زمان سرگرم‌کننده و آموزنده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقه این پویش می‌توانند عدد ۳ را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.

برندگان این دوره از جوایزی شامل ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی و چهارده ساعت هوشمند بهره‌مند خواهند شد.

کد خبر 6582449
جواد شیخ الاسلامی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها