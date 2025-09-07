به گزارش خبرگزاری مهر، سیوچهارمین دوره پویش ملی کتابخوانی «کتاب پویا» با محوریت کتاب «شبیهساز»، ویژه کودکان و نوجوانان، برگزار میشود.
کتاب «شبیهساز» روایت ماجرای دو نوجوان مسلمان و مسیحی است که در فضایی پر هیجان و سرشار از چالش با موقعیتهایی واقعی و سرنوشتساز روبرو میشوند؛ اثری که همزمان سرگرمکننده و آموزنده است.
علاقهمندان برای شرکت در مسابقه این پویش میتوانند عدد ۳ را به شماره ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.
برندگان این دوره از جوایزی شامل ۱۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی و چهارده ساعت هوشمند بهرهمند خواهند شد.
