سمنان- مدیر آموزش و پرورش سمنان از اجرای پویش حفاظت از دندان در مدارس ابتدایی این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان انجام شده است.

مراد دوست محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پویش بهداشت دهان و دندان در مدارس شهرستان سمنان خبر داد و ابراز کرد: به همین منظور جشن دندان شش در مدارس ابتدایی سمنان برگزار شد و دانش آموزان پایه اول با ضرورت‌های بهداشت دهان و دندان آشنا شدند.

وی با بیان اینکه محور این پویش دندان ششم یعنی آسیاهای بزرگ اول دائمی است، تاکید کرد: پیشگیری از شیوع پوسیدگی دندان‌های دائمی مهمترین هدفی است که در این پویش دنبال می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان با بیان اینکه ۹۰ درصد از مدارس این شهرستان دارای مربی بهداشت هستند، بیان کرد: یکی از مهمترین کار ویژه‌های این مربیان، ارتقای بهداشت دهان و دندان در بین دانش آموزان است.

دوست محمدیان با بیان اینکه مراقبان سلامت نیز به سیستم آموزشی شهرستان سمنان افزوده شده‌اند، ابراز کرد: همه این اقدامات برای ارتقای بهداشت دانش آموزان سمنانی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه توجه به سلامت دانش آموزان ارتقای سطح سلامت فردی و اجتماعی رویکرد معاونت بهداشت آموزش و پرورش سمنان است، افزود: آگاهی‌بخشی به والدین درباره زمان رویش دندان شش از جمله مهمترین رویکردهای ما در اجرای پویش ارتقای بهداشت دهان و دندان است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان از استقبال خوب دانش آموزان سمنانی از این پویش خبر داد و ابراز کرد: ارتقای سلامت دانش‌آموزان پایه اول با مشارکت والدین دانش آموزان هدفگذاری ما است.

دوست محمدیان همچنین گفت: پویش بهداشت دهان و دندان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان و آموزش و پرورش شهرستان سمنان در مدارس ابتدایی اول برگزار شد.

