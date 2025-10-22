خانوارها تا پایان آبان نسبت به خرید کالابرگ الکترونیک خود اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یک ماه است که از آخرین مرحله شارژ کالابرگ الکترونیک می‌گذرد. مرحله چهارم شارژ کالابرگ برای ۱۱ قلم کالای اساسی ۱۹ شهریور مصادف با ولادت پیامبر اکرم (ص) و ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ انجام شد. این مبلغ برای دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر است.

بر اساس اطلاعیه سامانه کالابرگ الکترونیک مهر ماه چند قلم کالا به سبد خرید کالابرگ افزوده شد.

۱۱ قلم کالاهای اساسی پیشین شامل برنج، روغن، قند، شکر، حبوبات، مرغ، گوشت قرمز منجمد، شیر، پنیر، ماست، ماکارونی و گوشت مرغ بود که از سوی انستیتو ایران تعیین و ارائه می‌شد. ۴ قلم اضافه شده به این فهرست شامل گوشت بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو است که خانوار می‌توانند هنگام استفاده از شارژ کالابرگ مرحله چهارم مبادرت به خرید این اقلام کنند.

به گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اقدام در جهت ارتقا سلامت تغذیه‌ای، افزایش حق انتخاب خانوارها و حمایت از تولید داخلی بوده است.

در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت بوقلمون بدون بسته بندی فروشگاهی حدود ۱۸۰ هزار تومان، قزل آلا ۳۶۵ هزار تومان و میگو بین ۴۹۰ تا ۷۹۰ هزار تومان است.

به گفته مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی خانوارها تا پایان آبان ماه زمان دارند تا نسبت به استفاده از کالابرگ الکترونیک مرحله چهارم اقدام کنند.

گفتنی است، با توجه به تغییرات در حال انجام در بحث واردات کالاهای اساسی همچون برنج، گوشت، نهاده‌های دامی و… قرار است حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان حذف و ارز مبادله‌ای یا توافقی جایگزین آن شود.

ارز مبادله‌ای، مبلغ به توافق رسیده بین صادرکننده کالا و واردکننده کالا بوده که در حال حاضر بیش از ۷۰ هزار تومان است.

بنا بر گفته مسئولان دولتی پرداخت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی تا پایان سال ادامه دارد و احتمالاً از سال آینده اجرایی شود. با عملیاتی شدن این طرح به طور قطع قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی افزایش بسیاری خواهد داشت. ‌