نماینده مجلس: مردم امروز با مشکلات جدی در تأمین معاش مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دوستعلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگاه داشتن قیمت کالا برای مصرف‌کننده در طول سال، گفت: اصل طرح کالابرگ این است که مردم بتوانند در تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز زندگی خود، با مدیریت بهتر و ثبات قیمتی در طول سال مواجه شوند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط معیشتی مردم در وضعیت کنونی بسیار دشوار است، افزود: واقعیت این است که مردم امروز با مشکلات جدی در تأمین نیازهای اولیه خود دست و پنجه نرم می‌کنند. اجناس و کالاهای ضروری مردم هر روز گران‌تر می‌شوند و همین امر فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه قیمت کالاها در حالی افزایش پیدا کرده که حقوق افراد ثابت است، گفت: در سال جاری شاهد ۲۰ درصد افزایش قیمت‌ها بودیم و در این شرایط یک کارمند و کارگر برای تأمین امور معیشتی خود تا چه میزان باید متحمل افزایش قیمت کالاهای گوناگون شود؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به با اشاره سخنان اخیر رئیس مجلس، درباره اینکه اجرای فعلی کالابرگ که تنها بر پایه اعتبار ریالی ثابت استوار است، با افزایش قیمت‌ها کارایی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند، اظهار کرد: رئیس مجلس نکات اصلی در این بخش را مطرح کردند و این نکته، حائز اهمیت است. در حقیقت وی صدای مردم و نمایندگان را در این بخش به دولت منتقل کردند و تأکید داشتند که حل این مسئله یک ضرورت فوری برای کشور است، چراکه ادامه روند فعلی می‌تواند به بحران معیشتی در جامعه دامن بزند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: اجرای درست کالابرگ دست‌کم می‌تواند در حوزه کالاهای اصلی و پرمصرف، قیمت را برای مصرف‌کننده ثابت نگه دارد و از فشار تورمی بر مردم بکاهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم مقابله با سوءاستفاده‌ها و سودجویی‌های موجود در بازار تأکید کرد و گفت: برخورد با گران‌فروشان و کسانی که از شرایط آشفته اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند باید در کنار اجرای کالابرگ در دستور کار دولت قرار گیرد. در عین حال، دسترسی آسان مردم به کالابرگ و کالاهای اساسی باید برای دولت یک اولویت باشد.