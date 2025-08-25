حذف یارانه پردرآمدها تکلیف مجلس و برنامه هفتم است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان جزئیات حذف یارانه ۳ میلیون نفر را تشریح کرد. احد رستمی با اشاره به بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، مصوب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت مکلف است یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند.

وی تاکید کرد: بر اساس این قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بوده از مرداد امسال حذف یارانه نقدی حدود یک میلیون خانوار را انجام دهد.

به گفته وی در این مرحله با بررسی‌های صورت گرفته روی شاخص‌های درآمدی و دارایی خانوارهای کشور حدود یک میلیون از خانوارهای با سرانه درآمد ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون شناسایی و حذف شده است.

رستمی ادامه داد: این سرانه در برگیرنده هزینه اجاره مسکن خانوار نیست و بر اساس بعد خانوار محاسبه شده است. بر اساس داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، سرانه درآمد هر خانواده ایرانی در دهک هشتم را در اسفندماه سال گذشته ۱۰ میلیون تومان در ماه برآورد شده است. از این رو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم این میزان درآمد را بعد از کسر هزینه مسکن به عنوان شاخص شناسایی ۳ دهک بالا انتخاب کرده است.

به گفته این مسئول دولتی از ابتدای شهریورماه سرپرستان خانوار به مدت ۲۰ روز فرصت دارند برای مشاهده جزئیات و یا ثبت درخواست به آدرس https://hemayat.sfara.ir مراجعه کنند. اطلاعات اظهاری سرپرست خانوار در حوزه‌های درآمدی، تراکنش‌های بانکی و محل سکونت مجدداً با داده‌های ثبتی دستگاه‌های متولی داده، صحت‌سنجی و در صورت تأیید استحقاق دریافت یارانه مطابق قانون یارانه خانوارها مجدداً برقرار خواهد شد.

رستمی تاکید کرد: مطابق بند (پ) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حداقل مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال را به عنوان بسته حمایت از معیشت محرومان اختصاص دهد. این منابع صرف حمایت از خانوارها و اقشار نیازمند، از جمله خانوارهای دچار فقر شدید که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش و دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد.

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان در پایان یادآور شد: در دوره اول پرداخت کالابرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان (همت) برای خانوارهای دهک اول تا هفتم تخصیص یافت.