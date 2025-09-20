به گزارش خبرنگار مهر، شارژ کالابرگ الکترونیکی برای مرحله سوم در دولت چهاردهم در شهریور ۱۴۰۴ کلید خورد.

کالابرگ خانوار دهک‌های اول، دوم و سوم درآمدی ۱۹ شهریور ماه، مصادف با ولادت پیامبر اکرم (ص) به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان شارژ شد. افراد مشمول این یارانه غیرنقدی می‌توانند تا پایان شهریور از ۱۱ قلم تعیین شده از سوی انستیتو تغذیه خرید خود را انجام دهند.

در ادامه بنا بر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شارژ کالابرگ خانوار دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی امروز ۲۹ شهریور انجام شد.

افراد می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های متصل به درگاه کالابرگ، خرید خود را انجام دهند.