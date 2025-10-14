معوقات بازنشستگان درحال پرداخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت معوقات مربوط به حقوق بازنشستگان از ماه گذشته آغاز شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به جزئیات این پرداخت‌ها گفت: بازنشستگانی که دریافتی آنها کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده، معوقات فروردین‌ماه خود را دریافت کرده‌اند. همچنین بازماندگان نیز که حقوق شهریورماه را دریافت می‌کردند، پرداخت معوقات آنها انجام شده است.

وی ادامه داد: پرداخت معوقات برای بازنشستگانی که حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان دارند نیز از روز بیست‌ویکم مهرماه آغاز شده و این روند در حال اجراست. سایر بانک‌ها نیز بر اساس حروف الفبا، پرداخت‌ها را انجام داده‌اند.

این مقام مسئول تأکید کرد که پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان در بانک رفاه نیز طبق روند حروف الفبا انجام خواهد شد.