به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، در خصوص مرحله جدید اجرای طرح «سلام» اظهار داشت: در این مرحله تأکید ما بر استقرار نیروهای انسانی توانمند و تحصیلکردهای است که بتوانند بهصورت مستمر و ثابت در محلات هدف حضور یابند و مسئولیت مدیریت طرح را بر عهده گیرند، این افراد که تحت عنوان تسهیلگران ثابت محلی شناخته میشوند، نقش محوری در مدیریت و راهبری برنامههای طرح در سطح محله خواهند داشت.
وی همچنین درباره نقش مراکز مثبت زندگی در اجرای طرح گفت: مراکز مثبت زندگی بهعنوان زیرساختهای اجتماعی حاضر در محلات، جایگاه محوری در استقرار و فعالیت تسهیلگران ثابت خواهند داشت. این مراکز بهعنوان محل استقرار مدیران محلی طرح و کانون هماهنگی و ارجاع خدمات اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و سلامت روان در محله عمل میکنند.
رئیس سازمان بهزیستی درباره نظام ارجاع خدمات در طرح سلام توضیح داد: نظام ارجاع مکانی در چارچوب طرح، بر پایه ظرفیتها و ویژگیهای هر محله طراحی خواهد شد هرچند مدارس به دلیل داشتن فضاهای چندمنظوره مانند سالنهای ورزشی، کلاسهای متعدد و سالن اجتماعات، اولویت نخست برای استقرار برنامههای طرح هستند اما با توجه به ماهیت فعالیت و ظرفیتهای محلی، سایر مراکز نیز بهعنوان مکمل مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
وی در ادامه به نقش سایر مراکز همکار اشاره کرد و گفت: مساجد و پایگاههای بسیج محلی برای فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و توانمندسازی جوانان، سراهای محله و خانههای بهداشت برای برنامههای سلامتمحور و آموزشهای عمومی، مراکز امید وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری برای سالمندی فعال، انجمنها و بنیادهای فرزانگان برای مشارکت سالمندان فرهیخته و مراکز روزانه توانبخشی و مراکز مثبت زندگی برای اجرای برنامههای جامعهمحور توانبخشی (CBR) و حمایت از اقشار آسیبپذیر بهکار گرفته میشوند.
حسینی درباره برنامههای کلیدی طرح بیان داشت: طرح «سلام» در کنار استقرار نیروی انسانی، اجرای برنامههای مکمل متعددی را در دستور کار دارد که از جمله آنها میتوان به ایجاد حساب امید در محلات، توسعه تعاونیهای «محله یار»، غربالگری استعداد و مهارتآموزی نوجوانان، اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه، تأسیس مراکز مهر و گفتوگو، راهاندازی باشگاه کارآفرینان محلی، غربالگری سلامت بینایی و روان سالمندان و برنامههای مدیریت استرس و ارتقای تابآوری اشاره کرد.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای موفق طرح سلام مستلزم هماهنگی درونسازمانی و همافزایی برونسازمانی با نهادهایی همچون آموزش و پرورش، شهرداریها، وزارت بهداشت، سازمان بازنشستگی و تشکلهای مردمنهاد است. این همکاریهای سازنده، شبکهای پایدار از همکاریها در محلات ایجاد خواهد کرد تا طرحهای «مانا» و «خاتم» در بستر مراکز محلی به ثمر برسند، مراکز مثبت زندگی و سایر مراکز روزانه، ستونهای اصلی اجرای طرح سلام خواهند بود که با مدیریت تسهیلگران ثابت و حمایت نهادهای محلی به کانونهای امید، همبستگی و توانمندی اجتماعی در سراسر کشور تبدیل میشوند.
