به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن بیطرفپور، مدیرکل نظارت بر شرکتها و امور مجامع صندوق بازنشستگی کشوری، در گفتوگویی رادیویی از ابلاغ و اجرای دو تصویبنامه مهم هیئت وزیران درباره «احراز صلاحیت مدیران» خبر داد و گفت: این آییننامه در راستای ساماندهی شرکتها، شفافسازی وافزایش کارامدی مدیریت شرکتها در صیانت از دارایی بازنشستگان عزیز کشور تدوین و تصویب شده است.
محمدحسن بی طرفپور، مدیرکل نظارت بر شرکتها و امور مجامع صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به اهمیت جایگاه ارکان شرکتها گفت: مجامع عمومی، هیئتمدیره و بازرس سه رکن اصلی شرکتها هستند و هیئتمدیره بهعنوان رکن اجرایی ووکیل سهامداران، امانتدار داراییهای شرکتها و در نهایت داراییهای بازنشستگان محسوب میشود.
وی افزود: در سالهای گذشته مشکلاتی در حوزه انتخاب و انتصاب بهینه مدیران وجود داشت، اما با تصویب آییننامه جدید توسط دولت محترم در خصوص احراز صلاحیت مدیران و ضوابط سرمایهگذاری، گام مهمی برای اصلاح ساختارمدیریتی بنگاههای تحت کنترل صندوقهای بازنشستگی برداشته شده است.
بیطرفپور با اشاره به مفادمواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در بند ث ماده ۲۸ قانون پیش گفته، بر ساماندهی هیئتمدیره شرکتهای زیرمجموعه صندوقها تأکید داشته و بر اساس آن، وزارت دارایی موظف شده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وسازمان امور استخدامی موظف شده است تادستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وی ادامه داد: این آییننامه که با شماره تصویبنامه ۱۱۱۱۷۵ در تاریخ ۱۳ مهر سالجاری پس از بحث وبررسی های فراوان کارشناسی به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده به تازگی ابلاغ شده، اکنون لازمالاجراست و بر اساس آن، شرکتها در سه سطح «الف، ب و ج» رتبهبندی میشوند. معیار این رتبهبندی ارزش داراییها، درآمد عملیاتی، تعداد شرکتهای زیرمجموعه و اهمیت فعالیت اقتصادی است.
مدیرکل نظارت بر شرکتها تصریح کرد: در شرکتهای سطح «الف»، مدیرعامل باید حداقل سه سال سابقه سمت مدیرعاملی داشته باشد، در حالی که در شرکتهای سطح «ج»، یک سال سابقه کفایت میکند. این ضوابط برای اعضای موظف و غیرموظف هیئتمدیره نیز متناسب با سطح شرکتها تعیین شده است.
وی درباره فرآیند انتخاب مدیران گفت: متقاضیان براساس سه شاخص «سوابق تجربی»، «تحصیلی» و «صلاحیت علمی» ارزیابی میشوند و پس از مصاحبه تخصصی، امتیاز نهایی آنها تعیین میشود. کمیته انتصابات صندوق بازنشستگی کشوری، با حضور مدیران ارشد و دو نماینده مستقل از نهادهای بیرونی، تصمیم نهایی را اتخاذ میکند تا فرآیند شفاف و عادلانه باشد.
بیطرفپور افزود: «کمیته ارزیابی» بهصورت مستقل و بیطرفانه عمل میکند و بر اساس مستندات و سوابق واقعی، امتیاز متقاضیان را تعیین میکند. همچنین بمنظور اطمینان از اجرا در خود تصویبنامه وقانون ضمانت اجرایی پیشبینی شده است؛ بهطوریکه در صورت عدم اجرای این آییننامه یا تخلف از آن، فرد متخلف تا دو سال از خدمات دولتی منفصل میشود.
وی با اشاره به نظام ارزیابی عملکرد مدیران در صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ارزیابی مدیران شرکتها در قالب عملکرد بنگاههای مربوطه در چارچوب نظام نظارت بر شرکتهای تابعه صندوق بهصورت سهماهه، ششماهه و سالانه انجام میشود و شاخصهایی همچون میزان سوددهی، بهرهوری، کنترل داخلی و گزارش حسابرسی در این ارزیابیها لحاظ میشود.
بیطرفپور در پایان با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: مدیران شرکتهای زیرمجموعه امانتدار داراییهای بازنشستگان عزیز هستند و اجرای دقیق این آئیننامهها به شفافیت، کارآمدی و اعتماد بیشتر در مدیریت بنگاههای اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری منجر خواهد شد.
