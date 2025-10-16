به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیعزاده در حاشیه اختتامیه بیستوهشتمین جشنواره شهید رجایی و پنجمین جلسه شورای اداری خراسان رضوی اظهار کرد: البته دولت لایحهای به مجلس ارائه کرده که در صورت تصویب، اختیار تغییر روز تعطیل یا ساعات کاری به دولت داده خواهد شد. اما تا پیش از تصویب این لایحه، هرگونه تعطیلی پنجشنبهها از سوی استانداران فاقد وجاهت قانونی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به موضوع دورکاری گفت: بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹، دورکاری در چارچوب مشخص و با تشخیص مشاغل قابل اجراست. برخی استانداران از این ظرفیت در قالب دورکاری استفاده کردهاند، که در صورت رعایت سازوکار قانونی، بلامانع است.
وی تأکید کرد: تصمیمگیری در مورد تعطیلی رسمی پنجشنبهها نیازمند مصوبه قانونی از سوی مجلس است و تا آن زمان، هیچ استانی مجاز به تعطیلی رسمی این روز نیست.
رفیع زاده با اشاره به اولویتهای مهم دولت در حوزه مدیریت و تحول اداری، بر لزوم تسریع در اجرای برنامههای تحولی دولت تأکید کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به چهار محور اصلی برنامههای دولت در حوزه نظام اداری گفت: نخست، ساماندهی و کاهش اندازه دولت با ادغام یا حذف دستگاههای موازی و غیرضروری است. دوم، توسعه دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند. سوم، ارتقای پاسخگویی دستگاههای اجرایی به مردم، از جمله از طریق سامانههایی نظیر سامانه ۱۲۸. و در نهایت، تسهیل ارائه خدمات اداری از طریق بسترهای هوشمند و الکترونیکی است.
وی ادامه داد: اجرای این برنامهها نیازمند همکاری جدی مدیران و کارمندان استانهاست. انتظار داریم با همت و هماهنگی بیشتر، سرعت تحقق این اهداف در استانها افزایش یابد.
