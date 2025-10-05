به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری اظهار کرد: تا کنون دستورالعمل تفویض اختیار تعطیلی پنجشنبهها به استانداران ابلاغ نشده است.
استاندار خراسان رضوی گفت: اگر اختیار لازم برای تعطیلی پنجشنبهها داده شود، استانداری خراسان رضوی با تعطیلی این روز موافق است.
گفتنی است؛ بر این اساس مصوبه ۱۷ اردیبهشت ماه امسال هیات وزیران و در راستای اجرای مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی کشور و به منظور صرفه جویی مناسب با هدف پایداری شبکه سراسری برق کشور و تامین آسایش آحاد مردم و عدم وقفه در خدمترسانی، ساعات کاری تمام دستگاهها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، بانک ها، بیمه ها و شهرداریها در بازه زمانی ۲۰ اردیبهشت ماه تا ۳۱ شهریورماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ تعیین و همچنین روزهای پنجشنبه تعطیل شد.از اول مهر ماه ساعت کاری به روال عادی بازگشت و تعطیلی پنجشنبهها نیز در خراسان رضوی لغو شد.
