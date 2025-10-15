  1. استانها
تعطیلی مشهد تکذیب شد

مشهد- مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی مشهد در روز پنجشنبه کذب است و تعطیلی مشهد در کارگروه اضطرار آلودگی هوا تایید نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرغم اینکه ساعتی قبل سایت‌های خبری خبر تعطیلی مشهد با توجه به آلودگی هوای شهر را منتشر کردند بر این اساس احسان گرایلی این خبر را تکذیب کرد و اظهار داشت: اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی مشهد در روز پنجشنبه کذب است و تعطیلی مشهد در کارگروه اضطرار آلودگی هوا تأیید نشد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ادارات و بانک‌های مشهد به منظور خدمت رسانی شایسته به شهروندان و زائران فردا پنجشنبه دایر است و طبق روال به خدمت رسانی خواهند پرداخت.

