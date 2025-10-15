تعطیلی مشهد تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرغم اینکه ساعتی قبل سایت‌های خبری خبر تعطیلی مشهد با توجه به آلودگی هوای شهر را منتشر کردند بر این اساس احسان گرایلی این خبر را تکذیب کرد و اظهار داشت: اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی مشهد در روز پنجشنبه کذب است و تعطیلی مشهد در کارگروه اضطرار آلودگی هوا تأیید نشد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ادارات و بانک‌های مشهد به منظور خدمت رسانی شایسته به شهروندان و زائران فردا پنجشنبه دایر است و طبق روال به خدمت رسانی خواهند پرداخت.